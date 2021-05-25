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HaberlerEkonomi HaberleriBakan Muş: 2020’de Venezuela’dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 25.05.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Bakan Muş: 2020’de Venezuela’dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

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Bakan Muş: 2020’de Venezuela’dan 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçen yıl ve bu yıl bugüne kadar Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmediğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Venezuela’dan peynir ithalatı yapıldığı iddialarıyla ilgili, "2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

Bakan Muş, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela’dan peynir ithalatına dair basında yer alan bazı sorular var. Kamuoyunu kısa ve net şekilde bilgilendirelim; 2020 yılında Venezuela’dan Türkiye’ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir. 2021 yılında ise; bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır" dedi.

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