Bakan Murat Kurum, İstanbul'da 117 bin konutta dönüşüm yapıldığını açıkladı: İstanbul’da riskli konut harekâtı

Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü hedefleyen bakanlık, salgın döneminde de önlemleri alarak çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da dönüşümün aralıksız sürdüğünü belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’da alan bazlı yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 63 riskli alanda 35 bin 606 binada yer alan 116 bin 827 konutu dönüştürüyoruz. İstanbul’un her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışıyoruz. Bu çalışma sonuçlandığında İstanbullu vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlarına kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

YERİNDE VE GÖNÜLLÜ

Sahada kentsel dönüşümün büyük bir hızla devam ettiğini belirten Bakan Kurum, ‘hızlı, yerinde ve gönüllü’ dönüşüm ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti. Türkiye genelinde 58 ilde 257 adet riskli alan ilan ettiklerini, 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını ifade eden Kurum, “İstanbul’da 2012’den bugüne yapılan çalışmalarda 347 bin 292 konutun riskli olduğunu tespit ettik. Şimdiye kadar 292 bin 583 konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda İstanbul’da da toplam 10 milyon 88 bin metrekare büyüklüğünde 63 riskli alanda, gerek TOKİ Başkanlığımız gerek Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz 116 bin 827 konutun dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbullu vatandaşlarımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, deprem tehdidine karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız” diye konuştu.

İşte İstanbul’daki o projeler:

1- Kartal-Orhantepe Mahallesi’nde 6 Şubat 2019’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın ardından çevresindeki 11 yapı yıkıldı. 105 konut ve 25 işyeri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşların talebiyle başlatılan riskli yapı tespitleri sonucu Orhantepe Mahallesi’nde 113 binada risk olduğu tespit edildi. 14 yapı adasına ilişkin uzlaşma çalışmaları devam ediyor. 1 yapı adasında yıkım başladı.

2- Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde 22 Nisan 2019’da istinat duvarı çökmesi sonucu çevre binalarda yapılan incelemelerde riski bulunan yapılar belirlendi.Yahya Kemal Mahallesi’nde TOKİ tarafından 745 adet bağımsız birim üretilecek.

3- Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde askeri lojman arsasına 268 konut ve 14 ticari ünite yapılacak. Proje 2022 yılı başında bitirilecek.

4- Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde son aşamaya gelindi. Emlak Konut tarafından hazırlanan kentsel tasarım projesine göre alanda 818 konut inşa edilecek.

5- Üsküdar’da Kirazlıtepe’de Çamlıca cami çevresindeki yapıların dönüşümü kapsamında toplam bin 876 konut ile 142 işyeri yapılacak. 551 konutun inşaatı sürüyor.

6- Esenler Yenişehir Rezerv Yapı Alanı’nda 4 etaplık proje yapılıyor. İlk etapta 531 konut, ikinci etapta 353 konut inşa ediliyor.

7- Bağcılar’da 822 konut ve 25 ticarethanenin ihalesi önümüzdeki ay gerçekleştirilecek.

8- Gaziosmanpaşa’da 4 bin 400 konutluk dönüşüm projesinde bin 739 konutluk ilk iki etabın ihalesini yapıldı.