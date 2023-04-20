Bakan Murat Kurum, Finans Merkezi’nin ekonomiye katkısını değerlendirdi: 15 Mayıs’ta fonlar kapınızda

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“İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi Türk ekonomisinin geleceğinde oldukça önemli bir yere sahip olacak. 15 Mayıs sabahı bütün fonlar kapınızda olacak. Uluslararası fonların hepsine gittim, hepsiyle bire bir görüştüm. Onlar ne istedi biliyor musunuz, yaprak kıpırdasın hemen kaçarlar. Çünkü yatırımcı güven ister, istikrar ister.”

Bu sözlerin sahibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Ataşehir’de kurulan İFM’de; projenin hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Genel Müdürü Arda Ermut, Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile birlikte düzenlediği toplantıda konuşan Bakan Kurum, “Yapamayacağımız hayallerin peşinde değiliz” dedi. Kurum, “İFM projesi sayesinde, güven ve istikrar ortamıyla birlikte global çapta kuruluşlar, uluslararası fonlar Türkiye’ye gelecek” diye konuştu.

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Türkiye ile birlikte ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Avrupa’ya hizmet verecek İFM’nin 65 milyar TL’lik proje büyüklüğü olduğunu belirten Kurum, 315 bin metrekarenin tamamına oturmuş sağlam zeminiyle merkezin deprem koşullarına üst seviyede dayanıklı olduğunu dile getirdi.





Gündemlerindeki en önemli başlıkların deprem bölgesi ve İstanbul’un dönüşümü olduğunu dile getiren Kurum, süreci hızlandıracak önemli adımlar atılacağını söyledi. Kentsel dönüşümü ve deprem dönüşümünü kararlılıkla sürdüreceklerine vurgu yapan Kurum, “Bayramın ilk gününde vatandaşımıza Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. Devletimizin bu noktada gerek finans desteği anlamında, yani kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımızın, riskli binada oturan vatandaşlarımızın binalarının yapımı noktasında finans desteğinde, yapım desteğinde müjdelerini Sayın Cumhurbaşkanımız tüm milletimize paylaşacak” dedi.

RİSKLİ EVLER NEREYE TAŞINACAK?

İstanbul’da dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut olduğunu söyleyen Kurum, 500 bin konutun yerinde yeniden yapılacağını, 1 milyon konut için de şehrin her iyi yakasında yeni rezerv konutlar inşa edileceğini dile getirdi.

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Yeni konut alanları hakkında da bilgi veren Kurum şunları söyledi: “İstanbul’un deprem dönüşümde rezerv alanlar Anadolu ve Avrupa yakasında olacak. Tuzla-Maltepe-Pendik hattı ile Avrupa yakasında Eyüp,-Esenler-Kanal İstanbul bölgesinde yapılacak olan yaşam alanları bölgelerini en değerli projeleri olacak. İlk temeli de bayramın ilk günü atacağız. Niye bu 1 milyon konutu yerinde yapmak yerine rezerv alanda yapıyoruz. Çünkü şehrin merkezinde nefes alacağımız bir yer yok. Herhangi bir afette o sokaklara gidebileceğimiz bir altyapı, ortam yok. Tabii ki bu çerçevede biz hızlı bir şekilde dönüşümü yapıp, bu yoğunluğu rezerv alanlara aktarmamız gerekir. Bu dönüşümü de 5 yıl içerisinde yapar bitiririz.”





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İFM’YE ÖZEL TEŞVİKLER SUNULACAK

İSTANBUL Finans Merkezi’nin sadece bir gayrimenkul projesi olmadığını, sunulan teşvik ve avantajlarla yerli ve yabancı şirketler için finans alanında birçok fırsatı barındırdığını belirten Arda Ermut, yakında çıkacak yönetmelikle bölgenin cazibesinin belirgin hale geleceğini kaydetti. Finansal teşvikler ve yatırım ortamının yatırımcıya cazip geldiğini açıklayan Ermut, “Daha şimdiden global firmaların ilgisi bizi memnun ediyor” dedi. Ermut, İFM’nin finansal piyasaların derinleşmesi ve Türkiye’nin dünya finans piyasalarından daha fazla pay alması adına önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Yerli ve yabancı finans kuruluşlarının da yer alacağı İstanbul Finans Merkezi’nde, TCMB, BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve İş GYO ofisleri bulunuyor.

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AFET BÖLGESİNDE VERİLER ÇIKARILDI



Depremin etkilediği 11 ilde yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında konuşan Kurum şunları söyledi: “Sahada yaklaşık 6 milyon bağımsız bölümü inceledik ve sahadan bütün bire bir verileri haritalara işledik. Binalar, fay hatları ve sıvılaşmanın yani zeminin yumuşak olduğu, depremle birlikte dayanımın azaldığı alanları tespit edip, inceledik. En yoğun yıkım Hatay, Antakya, Defne, Kırıkhan. Aynı şekilde Kırıkhan’daki fay hattı. Buna göre rezerv alanları belirledik. Yani sıvılaşma riskinin olmadığı, fay hattına mesafe olan yerler. Bu hassasiyetle çalışıyoruz. Bu hassasiyet doğrultusunda 11 ilimizde 143 bin TOKİ konutumuz sapasağlam, dimdik ayaktadır, hiçbir vatandaşımızın burnu da kanamamıştır, hiçbir binamız da yıkılmamıştır. Dolayısıyla çalışmaları bu anlayışla yürütüyoruz.”

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FİKİRTEPE’DE YENİ ETAP HAZIRLIĞI



İstanbul Fikirtepe’de üstlendikleri dönüşüm projesinin 20 milyar TL’lik yatırıma karşılık geldiğini söyleyen Bakan Kurum, iki yıl önce başlanan projede, 12 bin konuttan ilk teslimlerin yapıldığını; ikinci ve üçüncü etap görüşmelerine de başlandığını dile getirdi. Kurum, “Fikirtepe hepinizin bildiği gibi kangren olmuş, İstanbul’da başlamış belki de ilk dönüşüm projesiydi. Ancak maalesef gelinen süreçte gerek vatandaştan, gerek yüklenici firmalardan kaynaklı sorunlar vardı. Şimdi projemiz içerisinde ikinci, üçüncü etaplarının görüşmelerine başlayıp deprem dönüşümünü kararlı bir şekilde yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.