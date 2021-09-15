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Ekonomi
Haber Giriş: 15.09.2021 - 23:02 | Son Güncelleme:

Bakan Mehmet Muş, Kırşehir'de

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Bakan Mehmet Muş, Kırşehir'de

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri için Kırşehir'e geldi.

34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal karşıladı. Bakan Muş, program kapsamında Vali Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette şeref defterini imzalayan Bakan Muş, ardından Ahilik Haftası ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Mehmet Muş, Kırşehirde


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