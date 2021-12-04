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Bakan Kurum'dan 'Yeşil tribün' mesajı

#Bakan Kurum#Yeşil Tribün#Konyaspor
Bakan Kurumdan Yeşil tribün mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tüm takımlarımıza örnek olacak 'Yeşil tribün' projesini Türkiye’de ilk kez hayata geçiren Konyaspor’umuzu da canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek bu uygulamayı tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'daki programının ikinci gününde İttifak Holding Konyaspor’un Kayacık Tesisleri içerisine, 7 bin 300 metrekarelik alana inşa edilecek tesisin temel atma törenine katıldı.

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Törendeki konuşmasında tesis hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “İçerisinde; 3 antrenman sahası, sauna, spor salonu, sağlık alanlarıyla toplantı salonunun bulunduğu 55 odalı bu tesisimizi 7 bin 300 metrekarelik bir alana inşa ediyoruz. İnşallah tesisimiz 2022 yılının temmuz ayında yani 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Konyaspor’umuza, Konyasporlu oyuncularımıza hizmet verecek. İnanıyorum ki 31 milyon lira yatırım bedeliyle inşa ettiğimiz bu modern, güzel tesisimizde; nice dürüst, ahlaklı, başarılı ve vizyon sahibi sporcular yetişecek. Konyaspor’umuza, milli takımımıza en güzel şekilde hizmet edecek. Burada hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Bu güzide tesisimiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bakan Kurumdan Yeşil tribün mesajı

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'TÜM TARAFTARLARIN YEŞİL TRİBÜNÜN BİR PARÇASI OLMASINI İSTİYORUZ'

Bakan Kurum, bakanlığı ile İttifak Holding Konyaspor tarafından hayata geçirilen 'Yeşil tribün' projesine değindi. Projeyi tüm takımlarda hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

''Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; bugün TOKİ Başkanlığımızla tüm Türkiye’de UEFA standartlarında tam 19 dev stadyum inşa ettik. 'İklim Dostu Dönüşüm' ilkesiyle hareket ederek bu stadyumlarımızın tamamını kendi elektriğini ve suyunu karşılayabilen, akıllı, enerji savurmayan ve sıfır atık uyumlu yeşil yapılar olarak inşa ettik. Nasıl ki üniversitelerimizi 'Yeşil Kampüs', sanayi sitelerimizi de 'Sıfır Atık Sanayi' anlayışıyla yeniden değerlendiriyorsak, bugün de 'Yeşil tribün' projesiyle statlarımızın yeşil dönüşümüne katkı sağlıyoruz. Bu vesileyle tüm takımlarımıza örnek olacak 'Yeşil tribün' projesini Türkiye’de ilk kez hayata geçiren Konyaspor’umuzu da canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek bu uygulamayı tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız. Konya’mızdan başlayarak tüm Türkiye’de gençlerimizin, genç taraftarlarımızın, sporseverlerimizin yeşil tribünün bir parçası olmasını istiyoruz, çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz.”

Konuşmaların ardından tesisin temeli, Konyaspor'un alt yapısında bulunan sporcularla birlikte atıldı.

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#Bakan Kurum#Yeşil Tribün#Konyaspor

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