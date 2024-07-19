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Bakan Kurum'dan yeni görevlendirmeler

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Görevlendirme#Deprem Bölgesi
Bakan Kurumdan yeni görevlendirmeler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 09:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bakan yardımcılarını deprem bölgesinde görevlendirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde devam eden yeniden inşa ve ihya çalışmalarının bir an önce tamamlanabilmesi ve bölgeye verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut’u görevlendirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yürütülen kalıcı konutların inşasına ve bölgenin yeniden ihya sürecine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılarının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenmesinin hemen ardından; Bakan Murat Kurum tarafından afet bölgesi için yeni görevlendirmeler yapıldı.

Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve yerinde incelenerek bir an önce tamamlanabilmesi amacıyla Bakan Yardımcıları Fatma Varank ve Ömer Bulut’u görevlendirdi.

Bu kapsamda, Malatya ve Kahramanmaraş’taki çalışmalar Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerindeki çalışmalar ise Bakan Yardımcısı Ömer Bulut koordinesinde yürütülecek.

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#Murat Kurum#Görevlendirme#Deprem Bölgesi

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