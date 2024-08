Bakan Kurum'dan vatandaşlara yangın uyarısı

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde eylül ayında 24 bin konutu daha teslim edeceklerini söyledi.

Kurum, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerin isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Telefonda partililere seslenen Erdoğan, salondakileri selamladı.

En kısa zamanda Malatya'yı ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Belediye Başkanı Sami Bey ziyaretimdeydi. Kendisiyle Malatya'yı konuştuk ve Malatya ile ilgili ne gibi adımlar atacağız, bunların görüşmesini yaptık. Çok kısa bir zamanda da inşallah Malatya'yı ziyaret ederek Malatya'da yeni dönemin adımlarını inşallah sizlerle beraber atacağız. Benim tabii sizlerden beklentilerim var. Artık yeni dönemde kongrelerle birlikte güçlü bir hazırlığı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de sizlere olan inancım tamdır, sizlere olan güvenim tamdır ve Malatya'ya olan güvenim tamdır."

Daha sonra konuşmasına devam eden Bakan Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, halen ilk günkü gibi o hüznü milletle beraber yüreğinde taşıdığını söyledi.

Bakan Kurum, 17 Ağustos gibi nice zorlu dönemleri birlikte atlattıklarını ve yollarından bir milim bile sapmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim meselemiz, bizim yolumuz, güçlü Türkiye yoludur. Bu kutlu yolu, ecdadımızın koyduğu kurallar aydınlatmaktadır. Malatya'mız hem 2020 depreminde hem de 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde iki büyük acıyı ardarda yaşadı. Biz, her iki afetin de ilk saatleri itibarıyla buradaydık. O acıları ve hüznü birlikte yaşadık, birlikte ağladık ama yine birlikte ayağa kalktık. Elbette canlarımızı geri getiremezdik ama geride kalanlar için gece gündüz demeden çalıştık. Bugün, 2020 depreminin ardından inşa ettiğimiz 8 bin 340 yeni yuvada kardeşlerimiz güven içerisinde yaşıyor. Şu anda yine tüm gücümüzle sahadayız. 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde canla başla çalışıyoruz. Bugün 11 ilimizde 296 bin 755 yuvamızın inşasını sürdürüyoruz. Hamdolsun şu ana kadar, 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik.

Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana 45 günde 21 bin yeni yuvamızın ihalesini yaptık, çalışmaları başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu daha teslim edip teslim sayımızı inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bine ulaştıracağız."

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, 17 Ağustos'un 25. yılında 11 ilin tamamına yayılan tam 25 bin 1 konut ve iş yerinin daha temellerini attıklarını dile getirerek, "Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz ve inşallah 2025 yılı sonunda depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, dükkanlarına kavuştuğu, güvenli hayatların başladığı günleri yaşamaya başlayacağız." diye konuştu.

Malatya'da 7 bin 881 depremzede aileyi yeni evlerine kavuşturduklarını belirten Kurum, 79 bin 133 konutun yapımına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kurum, Malatya'da çarşı projesi gibi çalışmaların hızla sürdüğünü anlatarak, kent merkezini genişletip güzelleştireceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, ilçelerde, rezerv alanlarda vatandaşların istemediği hiçbir adımı atmayacaklarını dile getirdi.

6 Şubat'tan bu yana daima bölgede olduklarını anlatan Kurum, "Bundan sonra da hep burada olacağız. Kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız ve inşallah 2025 yılı bittiğinde depremin tüm izlerini hep birlikte sileceğiz." diye konuştu.

"KİMSEYLE KİŞİSEL BİR DERDİMİZ YOKTUR"

Kurum, Türkiye'yi büyütmeye yemin ettiklerini, yarınların bugünden daha iyi olması için mücadele verdiklerini söyledi.

"Türkiye, daima iki zihniyetin mücadelesine sahne olmuştur." diyen Kurum, şunları ifade etti:

"Bugün halen kendi ülkesine dair herhangi bir hedefi olmayanlarla Türkiye Yüzyılı hedefine koşanların; derdi Türkiye olanlarla siyasi ikbal peşinde koşanların mücadelesi devam etmektedir. Millet için bedel ödeyenlerle rahat odalarında oturup seyredenlerin mücadelesi sürmektedir. Bu millet için gece gündüz çalışan asil siyasetle büyükelçiliklerden talimat alan taşeron siyaset arasındaki kavga daima sürecektir. Bizim kimseyle kişisel bir derdimiz yoktur. Bizim derdimiz deprem bölgesine gelip 'Afetzede kardeşlerimize bedava konut yapacağız' deyip sözünü unutanlarladır, afetzede kardeşlerimizin boynunu bükenlerledir. Biz, milletimizin yaraları bir an önce sarılsın diye yüz binlerce güvenli yuva yaparken dönüşümü durdurmak için mahkeme kapılarına koşanlarladır.

Bu, aziz millet öyle ferasetli ki tek bir kişi bile AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında hiçbir partiden umut beslemiyor çünkü bu milletin umudu 22 yıldır sizsiniz! Umut, AK Parti'dir. Umut, bu milletin 15 Temmuz meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı'dır. Umut, bizim teşkilatlarımızdır."

"BİZ, HALKIN YOLUNDA YÜRÜYORUZ"

Kurum, partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2001'de millet için yola çıktığını söyledi.

"Yıllarca kötü yönetimler elinde ezilmiş, yok sayılmış bu milletin yeniden öz güvenini yükselttik. Bu ülkenin terk edilmiş ilçelerini, köylerini yeniden imar ettik." ifadelerini kullanan Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımızı Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetlerle tanıştırdık. Biz, diğerleri gibi her rüzgarda eğilmiyoruz çünkü biz Hakk'ın yolunda gidiyoruz. Bizim yolumuz büyükelçilik ofislerinden, balo salonlarından geçmiyor çünkü biz halkın yolunda yürüyoruz çünkü biz bu milletin kendisiyiz, biz Türkiye'yiz. Biz her an, her gün yeniden doğarız. Biz, geçmişimizi, tarihimizi unutmayız. Geleceğimizi, o maziye bakarak çizeriz. Biz, dün Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'ın torunlarıyız. Biz, nizamı alem için can veren Battal Gazi'nin evlatlarıyız. Biz, 800 yıl önce Osman Gazi'nin göğsünde büyüyen o çınarız. Biz, öyle hayal eder, öyle işler yaparız ki bizim yaptığımız işlere onların hayalleri bile ulaşamaz."

Umudun, icraatın ve geleceğin adının AK Parti olduğunu dile getiren Kurum, "AK Parti, 'Türkiye, medeniyet iddiasına yeniden dönsün' diye bütün engelleri aşan harekettir. Bu milletin yeniden yuvası şenlensin diye gece gündüz çalışanların davasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İhanetin karşısına vatanseverliği sizler koydunuz. Dalaletin karşısına gayreti sizler getirdiniz." diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"81 il, 922 ilçemizdeki tüm teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, Anadolu'da her ilde, ilçede eser destanını sizler yazdınız. Şimdi Malatya'da ellerimizi yeniden birleştiriyor, Türkiye'nin güçlü devrini başlatıyor, Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. 2028 seçimlerine kadar çok çalışacağız ve yine başaracağız. İstikbal için başaracağız. Ülkemiz için başaracağız. Milletimiz için başaracağız. Recep Tayyip Erdoğan için başaracağız. Gençlerimiz için başaracağız. Çocuklarımız için başaracağız."