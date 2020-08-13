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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan seferberlik çağrısı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi hareketine vereceğiniz destek ile denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıralım, el birliği ile koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Twitter hesabından "hayalet ağlar ve deniz çöpleri"ne ilişkin video paylaştı. Denizdeki doğal yaşama zarar veren ağların görüntüsünün yer aldığı videoda, "Kayalara ya da batıklara takılarak parçalanan ağlar, deniz canlılarının yok olmasına, batık ve kültürel hazinelerin tahribine sebep oluyor. Akıntılarla sürüklenen bu atıklar doğada yıllarca yok olmuyor." bilgisi verildi.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Doğada yıllarca yok olmayan hayalet ağlar deniz canlılarının yaşamını tehdit ediyor. Sıfır Atık Mavi hareketine vereceğiniz destek ile denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıralım, el birliği ile koruyalım." ifadelerini kullandı. 

 

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