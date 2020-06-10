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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan riskli bina uyarısı

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Bakan Kurum'dan riskli bina uyarısı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kentsel dönüşümün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı. 

"#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.

Bakan Kurum'dan riskli bina uyarısı
daha fazla video için
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