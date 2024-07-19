Bakan Kurum'dan Özel'e: Tek yaptıkları polemik üretmek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin grup toplantısındaki ifadelerine ilişkin, "Vatandaşa çözüm üretmek, vatandaşın sorunlarını çözmek, vatandaşların dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olsun." dedi.

Bakan Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısındaki konuşmasında kendisine yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevi tevdi etmesinin üzerinden 16 gün geçtiğini, bugün 9'uncu ili ziyaret ettiklerini söyledi.

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6 Şubat' 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin vatandaşlara verdikleri sözü tutmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, tüm ekip olarak 11 ilde 14 milyon vatandaşın mutlu olması, geleceğe güvenle bakması için bir dakikayı, bir saniyeyi dahi değerli görerek çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep, 'Deprem bölgesindeki vatandaşımızın yüzü gülmeden biz gülmeyeceğiz, onlar evinde rahat ve huzurlu yaşamadığı sürece biz evimizde rahat etmeyeceğiz' dedik. Anlaşılan bu uğraşımızdan, bu gayretimizden Sayın Özgür Özel rahatsız olmuş. Hep aynı siyaset. Bal yapmayan arı gibi bu anlayış. Vatandaşa çözüm üretmek, vatandaşın sorunlarını çözmek, vatandaşların dertleriyle dertlenmek yerine tek yaptıkları deprem üzerinden siyasi polemik üretmek. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz gelsin burada depremzede kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olsun. Hep söyledik; biz depremi siyaset üstü göreceğiz, bu anlayışla çalışacağız, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde daha önceki afetlerde ne yaptıysak kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden milletimizi kucaklayarak sahada sorunlarını dinleyerek, çözmeye devam edeceğiz. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde tek bir çakılı çivileri olmadı. Afetzede kardeşlerimiz için hiçbir destek vermediler. Polemik üreteceklerine gelsinler burada işin ucundan tutsunlar. 'Depremzedelere bedava konut yapacağız, belediyelerimizle bu işleri yapacağız' diye meydanlarda boş vaatler veriyorlardı. Gelsinler deprem bölgesinde vatandaşımızın lehine işler yapsınlar. Sayın Özgür Özel'in boş polemikleriyle hiçbir zaman işimiz olmadı, bundan sonra da olmayacak. Biz insan odaklı üretimimizle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hizmet yapmaya devam edeceğiz."

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Bir gazetecinin, dün yaptığı açıklamasındaki "TOKİ aylık taksitlerinde TÜFE oranını referans alarak artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" ifadelerine ilişkin sorusu üzerine Kurum, bunun yaklaşık 180 bin vatandaşı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Vatandaşın lehine yapılacak işlerin kararını Cumhurbaşkanı'nın onayıyla almaya devam ettiklerini ifade eden Kurum, ekonominin düzelmesiyle bunun da rayına gireceğini düşündüklerini belirtti.

Kurum, toplumun tüm kesimlerinin rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabileceği o asgari standardı sağlayacakları adımları atmaya devam edeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

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"Bu çerçevede TOKİ Başkanlığımızla TOKİ'ye borçlu olan, TOKİ'den sosyal konut almış vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla yüzde 49 olması gereken artışı yüzde 50 indirim yapmak suretiyle yüzde 24,73 oranında yapılmasının kararını aldık. Yüzde 50 bu manada vatandaşlarımıza indirim yaptık. Vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. El ele, kol kola inşallah 2028 yılına da çok güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın deprem bölgesiyle ilgili süreci anbean takibi ve bizlere talimatları bu yönde. Biz de vatandaşlarımızla el ele vermek suretiyle şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz. TOKİ'den ev almış tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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Bakan Kurum, "Elazığ ve Malatya depremlerinde daha sonra Kahramanmaraş depremlerinde ortaya koyduğunuz çaba ve strateji takdire şayan. Yerinde dönüşüm projesi de gündeme geldi ancak bu sanki biraz daha yavaş ilerliyor. Bu proje devam edecek mi? Ya da sürecin hızlanması için projede geliştirme ve esnetmeler yapacak mısınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bütün şehirlere gitmemizdeki sebep vatandaşlarımızın bizden beklentilerini yerinde dinlemek ve yerinde karar almak. Bu manada 2025 yılına geldiğimizde deprem bölgesi 11 ilde evine girmeyen afetzede vatandaşımız kalmayacak. Vatandaşımızın devletine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza güveni tam. İnşallah hem yerinde dönüşümle hem kentsel dönüşümle belirlediğimiz rezerv alanlarla hem şehrin çevresinde yaptığımız işlerle birlikte şehrin mimarisine ve demografik yapısına uygun adımlarımızı atacağız, milletimize sözlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu konudaki talepleri de aldık. Belediyemizle birlikte inşallah çalışıyoruz. Dönüşüm alanlarına ilişkin şehrin eski dokusunu ayağa kaldıracak ve eski Elazığ dediğimiz şehir merkezindeki o yapıları dönüşüm projesiyle birlikte yeniden ihya edecek, Elazığ'daki sanayiyi, turizmi, istihdamı yeniden canlandıracak adımları hep birlikte atacağız."

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Bakan Kurum daha sonra Kültür Park Camisi'nde cuma namazının ardından cami çıkışında muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılay tarafından açılan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.