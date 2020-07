Bakan Kurum'dan önemli bisiklet yolu açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışma başlatacaklarını belirterek, "10 hektarlık alanda yaklaşık 587 hak sahibinin bulunduğu alana ilişkin bir dönüşüm projesi geliştiriyoruz. Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle bu projeyi yürütecek ve yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımızla görüşeceğiz. İster yerinde, ister bedeli karşılığında zemin artı 3'ü, 4'ü geçmeyecek ve Yalova'ya yakışacak önemli bir projeyi yıl sonuna kadar bu görüşmeleri tamamlayıp, inşallah ihalesini de yıl sonu tamamlayıp inşaatına başlamak istiyoruz." dedi.



Yalova Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.



Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ruhuna uygun bir şekilde illere giderek şehirlerin sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini, Yalova'yı da bu kapsamda ziyaret ettiklerini söyledi.



Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yalova'ya birçok alanda yatırım yaptıklarına işaret eden Kurum, "2023 hedefleri doğrultusunda, şehirlerimizin 50 yılını, 100 yılını planlayacak çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde, ki bu manifesto 11 maddeden oluşuyor, çevre alanında, şehircilik alanında, yine şeffaf yönetim anlayışı alanında biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Yalova'da 1999'da meydana gelen depremde çok büyük acılar yaşandığını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:



"Birçok ocağa ateş düştü. Tabii o gün devletimiz hızlı bir şekilde deprem dönüşümü sürecinde, Yalova'da deprem riski olan binaların dönüşüm sürecini başlattı ve bu noktada büyük bir yol kaydettik. Şimdi Merkez Mahallesi'nde bulunan binalarımızın o günkü şartlarda planları, mevcut kat yüksekliğinin altına çekilmek suretiyle bir karar alınmıştı. Yalnız vatandaşlarımızdan Belediyemize, Valimize, milletvekillerimize gelen talep doğrultusunda merkezde bir çalışma başlatacağız. Bu çalışmada açıkçası hiçbir vatandaşımız mağdur olsun istemiyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını almak kaydıyla mevcut yükseklikleri, mevcut yoğunlukları dikkate alarak, yeni yapacağımız planlamada da donatı alanlarını düşünmek, şehre yeni yeşil alanlar, yeni okullar, yeni sosyal donatı alanları kazandıracak çalışmayı Bakanlığımız, Belediyemizle birlikte başlatacak."



Bu çerçevede Bakanlık olarak, dönüşüm çalışmasına dahil olmak isteyen vatandaşlara her türlü kira, taşınma ve benzeri yardımların yapılacağını aktaran Bakan Kurum, "Her türlü yardımı yapmak suretiyle ki yeni yönetmelikten kaynaklı imar haklarının kayıpları ile alakalı da biz gerekli maddi ve teknik desteği vermek suretiyle bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma çerçevesinde de dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı yapmak istiyoruz. Tabii bu kolaylığı yaparken de mevcut yükseklikler, şehrin silüeti, şehirdeki yoğunluk, tüm detaylar düşünülecek. Biz de maddi ve teknik anlamda her türlü desteği vereceğiz. Bu projeyi Yalova Belediyemiz ve Bakanlığımız birlikte yürütüyor olacak." diye konuştu.



Kurum, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde de bir dönüşüm projesi yapacaklarını belirterek, "10 hektarlık alanda yaklaşık 587 hak sahibinin bulunduğu alana ilişkin bir dönüşüm projesi geliştiriyoruz. Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle bu projeyi yürütecek ve yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımızla görüşeceğiz. İster yerinde, ister bedeli karşılığında zemin artı 3'ü, 4'ü geçmeyecek ve Yalova'ya yakışacak önemli bir projeyi yıl sonuna kadar bu görüşmeleri tamamlayıp, inşallah ihalesini de yıl sonu tamamlayıp inşaatına başlamak istiyoruz." bilgisini paylaştı.



"EDİRNE'DEN ÇIKIP HAKKARİ'YE KADAR VATANDAŞLARIMIZ BİSİKLETLE GİTSİN İSTİYORUZ"



100 Bin Sosyal Konut Projesini anımsatan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu kapsamda 81 ilimizde projeler geliştiriyoruz. Yalova'mızda da bu kapsamda 300 konut, Kazımiye Mahallesi'nde inşası gerçekleşecek ve 18 Haziran'da da kuralarını Yalova'mızda çekmiş olacağız. Biliyorsunuz 400 yataklı bir devlet hastanesi inşaatı devam ediyor. 2021 Aralık ayına bitirilmesi planlanıyor ve bu çerçevede hastanemizin etrafındaki yollarla ilgili yine belediyemize gelen bir talep var. Bu yolları da yapımı noktasında Belediyemizle birlikte Bakanlığımız altyapı çalışmaları yapacak. Hem yağmur suyu hem kanalizasyon hem yolların yapımı noktasında Belediyemizde Bakanlığımız bu projeyi birlikte yürütüyor olacak."



Kurum, "81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktık." diyerek, "23 tane millet bahçesi açılışını gerçekleştirdik. Bu çerçevede yeşil Yalova'ya daha fazla yeşil alan kazandırmak amacıyla da eski devlet hastanemizin hemen arkasında bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 113 dönümlük alanı millet bahçesi yapıyoruz. içinde yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının olduğu, millet kıraathanesinin olduğu, vatandaşlarımızın burada 7 gün 24 saat vakit geçireceği millet bahçesini inşallah Yalova'mıza kazandıracağız. Bu projenin yapımını da bakanlığımız TOKİ eliyle yaptıracak ve Yalovalı vatandaşlarımıza İnşallah 2021 sonuna kadar da hizmete açmış olacak." ifadelerini kullandı.



Çiftlikköy'den başlayıp Yalova Üniversitesine kadar 20 kilometrelik bir bisiklet aksını projelendirdiklerini açıklayan Kurum, şunları kaydetti:



"Çok önemli bir aks olacak ki biliyorsunuz 81 ili birbirine bağlayan bir master plan yaptık. Bu çerçevede Edirne'den çıkıp Hakkari'ye kadar vatandaşlarımız bisikletle gitsin istiyoruz. Bu noktada bu projenin bir parçası olacak Çiftlikköy ve Yalova Üniversitesi arasındaki 20 kilometrelik mesafede Belediyemiz ve Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle bir proje gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ilk etapta 10 kilometrelik kısmına bu yıl başlayacağız ve 2 milyon lirası hibe, 3 milyon lirası da belediyemize kredi desteği olmak suretiyle bisiklet yolunun yapımına bu yıl içerisinde başlayıp en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."



Kirazlı mevkisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediyle daha önce bir proje başlattıklarını hatırlatan Kurum, "Atıklarımızı kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüme göndermek suretiyle bir proje geliştiriyoruz. Bu çerçevede ilk önce şehrin içindeki alanlarda atıklarımızı ayrı ayrı toplayacak ünitelerimizi şehrin önemli noktalarına koyacağız ve akabinde de entegre atık yönetim merkezi inşaatını yapacağız ve burada transfer istasyonu ile birlikte atıklarımızı burada ayrıştırıp geri dönüşüme göndermiş olacağız. Bu proje 4 milyon liralık bir proje. Bu kapsamda 2 milyon lirası hibe 2 milyon lirası kredi olmak üzere Belediye'miz ile birlikte bu projeyi de gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Valilik ve belediye binasının bulunduğu alanı Yalova'ya bir meydan olarak kazandırmak istediklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:



"Bu çerçevede meydanın altına da kapalı otopark yapacağız. Şehrin içindeki, Yalova'daki trafik problemini yine otopark problemini çözecek önemli bir adımı atmış olacağız. Bu noktada İçişleri Bakanlığımıza projeye verdikleri destekten ötürü başta Bakanımız olmak üzere tüm tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz. Valiliğimizin inşaatına da bu yıl sonu itibariyle hemen stadyumumuzun yanındaki alanda başlayacağız. Bu çerçevede belediyemize de belli alanların tahsislerini yapacağız ve hem şehircilik adına belediyemize destek olmak, Yalova'mıza destek olmak hem de maddi anlamda da Yalova'mızı güçlendirecek, belediyemizi güçlendirecek adımları hep birlikte atmış olacağız inşallah. Bu proje bittiği zamanki hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar bu alanı meydan ve meydan altı otopark haline getirmektir. Hiçbir şekilde ticari ünite yapmadan tamamen vatandaşımızın burada kullanacağı 7 gün 24 saat de vakit geçireceği bir alan olacaktır. İnşallah şimdiden Yalova'mıza hayırlı uğurlu olsun."



Bakan Kurum, Çiftlikköy'de de çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Çiftlikköy sahilini yeniden inşa edecek, ihya edecek projeyi Çiftlikköy Belediye Başkanımız yine Yalova Belediye Başkanlığımız, Valiliğimiz, Bakanlığımız ortak bir proje yürütüyoruz. Bu kapsamda metruk yapıların, kaçak yapıların yıkım sürecinin Çiftlikköy Belediyemiz yürütüyorlar ve akabinde de sahili baştan başa düzenleyecek bir projeyi Çiftlikköy Belediyemizle yürüteceğiz. Bu anlamda içinde bisiklet yollarının yürüyüş yollarının olduğu proje için de Çiftlikköy Belediyemize 1 milyon lira hibe, geri kalanı ile ilgili de kredi desteği vermek suretiyle bu projeyi de en yakın zamanda Yalova'mıza ve Çiftlikköy'ümüze kazandırmış olacağız." diye konuştu.



Termal ilçesindeki çalışmalara değinen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Termal, turizm potansiyeli çok yüksek olan, doğal güzellikleri olan bir ilçemiz. Bu ilçemizde de Ekoköy ve Meydanpark projemiz var. İki projeye de destek olacağız. Bu iki projenin yapımını Belediyemiz en kısa zamanda yapacaklar. Yine burada atıl bir alanda Termal'imize katkı sağlayacak bir projeyi de yatırım teşvik kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz Termal Belediyemizle birlikte bu projeyi yürütecek. Termal'imizin içinde daha önce geldiğimiz söz verdiğimiz bir sokak sağlıklaştırma projesi var. Projemizi tamamladık. Bu kapsamda yaklaşık 3 milyon liralık bir projeyi Termal'in başından sonuna kadar oradaki görüntü kirliliğini giderecek, tabelaları ortadan kaldıracak ve cepheleri sağlıklaştıracak proje için de 1 milyon lirası hibe, 2 milyon lirası kredi olmak üzere destek vermiş olacağız. Tüm bu projelerimizi gerçekleştirdiğimizde inanın Yalova'mız 2023'e giden yolda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız günde çok farklı bir Yalova olacaktır. Hem Şehircilik anlamında hem yeşil Yalova'nın daha da yeşil olması adına bu adımları hep birlikte atacağız deprem noktasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini emniyet altına alacak tüm alanlarda çalışma yapacağız vatandaşımızın nerede talebi varsa biz gerekli her türlü desteği veriyor olacağız."



Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:



"Kentsel dönüşüm şehrin merkezinde, biliyorsunuz 1999 depremi sonrasında mevcut imar haklarının da altında bir planlama sürecine gidildi. Vatandaşımız, mevcuttaki 5-6 katlı binasının dahi, zemin artı 4'ü,5'i dahi yapamıyorlar ve yeni yönetmelikler kapsamında da yapmak isteseler bile aynı binayı yapma şansları yok. Çekme mesafesi, yangın yönetmeliği, yeni ilave yangın merdiveni ve asansör gibi zorunlulukları var. Bu çerçevede bir etaplama yapacağız. Ada bazında anlaşan vatandaşlarımız bize gelecekler, biz bu yönetmelikten kaynaklı sorunlarını, problemlerini biz de maddi destek vermek suretiyle yine teknik olarak bu anlamda yapılacak planlamaya her türlü desteği bakanlık olarak vereceğiz. Belediyemiz bu konuda bakanlığımızla birlikte çalışmayı sahada yapacaklar. Orada rızası olan vatandaşlarımız, dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza bu noktada biz de taşın altına elimizi koymak suretiyle dönüşümlerine katkı sağlayacağız ve etap halinde merkezde ne kadar anlaşan varsa biz bu projelere, bu adalara destek olmak istiyoruz."