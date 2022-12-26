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Bakan Kurum'dan önemli Ayder açıklaması

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Ayder
Bakan Kurumdan önemli Ayder açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 16:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın Ayder’de yaptığı çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayder’de yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayder Koruma ve Yenileme Projesi’ne ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, Ayder’de altyapının yenilendiğini, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan otoparkın yer altına indirildiğini ve bölgeye ahşap seyir terasları yapıldığını belirtti.

Bakan Kurumdan önemli Ayder açıklaması


Bakan Kurum paylaşımında, "Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz. Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Doğal doku daha da ortaya çıkınca yeni Ayder’imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel, yeşil ve yaşanabilir olacak" açıklamasında bulundu.

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Bakan Kurumdan önemli Ayder açıklaması

"AFET RİSKLERİ VE YAPI YOĞUNLUĞU AZALTILIYOR"

Bakanlık açıklamasında ise projeye ilişkin detaylar verilirken, Ayder’de var olan çarpık ve afet riski altındaki yapıların yenilendiği ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, afet risklerinin bertaraf edildiğinin ve bölgenin doğal özelliklerinin korunarak bölgedeki yapı yoğunluğunun azaltılması gerektiğinin altı çizilerek, ortak bir mimari dille çalışmaların sürdüğüne dikkat çekildi.

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"AYDER GİRİŞİNE DOĞAL YAPIYI BOZMADAN BİN 750 ADET ARAÇLIK KAPALI OTOPARK İNŞA EDİLDİ"

Otopark problemini çözmeye yönelik, doğal yapıyı bozmadan, yerin altında olacak şekilde bin 750 adet araçlık kapalı otopark Ayder girişine inşa edildi. Vatandaşlar, ringlerle tesislerden yararlanabilecek. Ayrıca termal otel ve 6 adet yapıdan oluşan konaklama birimi yapım süreci tamamlanmak üzere. Yapılan bloklar, yöresel yayla mimarisine ve mevcut arazi eğimine uygun olarak inşa edildi. İnşa edilen 6 blok tamamen doğal taş ve ahşap kaplamalar ile görselleştirildi. Yeni Ayder projesi çerçevesinde ayrıca toplam 5 adet ahşap seyir terası ve yürüyüş yolları da mevcut.

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Bakan Kurumdan önemli Ayder açıklaması

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Ayder

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