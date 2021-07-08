Bakan Kurum'dan müsilaj ile mücadelede sevindiren açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkamada müsilaj ile mücadeleye dair bilgiler verdi.

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğinde 7 Temmuz itibarıyla 30 günün geride kaldığını ifade eden Bakan Kurum, "1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı." açıklamasında bulundu.

Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğin aynı hızla devam edeceğini belirten Bakan Kurum, "Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.

Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık. mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi..." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. AYAZ: AZALACAĞINI SÖYLEMİŞTİK

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Deniz suyu sıcaklığı 24 santigrat dereceleri bulduğunda müsilaj üretiminin duracağını ve giderek azalacağını söylemiştik. Şu anda Çanakkale'de bu gerçekleşiyor. Suda bir çözülme var. Bakteriler müsilajı parçalıyor. Şu anda sular çok bulanmış durumda. Görüş mesafesi yüzey sularında 2 metrenin altına indi. Bu görüntü müsilajın suda çözündüğünü, bakteriler tarafından parçalandığını gösteriyor. Bazı bölgelerde bir kısım müsilaj, yarı katmanlarda veya dibe çöktü. Orada dip canlıları tarafından tüketilerek ortadan kalkacak. Benim tahminim, ağustos ayında denizlerimizde gözlenmeyecek” dedi.

‘TEK ÇÖZÜM KIYIDAN GELEN BESİNİ ORTAMDAN KESMEK’

Deşarjlardan, kimyasal ve tarımsal atıklardan dolayı denize sürekli besin girişi olduğunu anlatan Ayaz, “Önümüzdeki dönemlerde yine belirtilen sıcaklıklarda uzun süre deniz suyu beklerse ani soğumazsa ya da bahar mevsiminde ani yükselmeyip, o sıcaklıklarda durursa tekrar müsilaj görülme ihtimali var. Artık iklim değişikliği yaşıyoruz. Bu iklim değişikliği müsilajın sürekli olacağını göstermese de müsilajla sık karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Müsilajdan kurtulmanın tek çözümü kıyıdan gelen besini ortamdan kesmemiz. Denize indirilen deşarjların kontrol altına alınması gerekiyor” diye konuştu.

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