Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz

Kurum, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda müsilajla mücadele çalışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.



İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili sorular üzerine Kurum, "Toplamda 39 ilçede hemen hemen her alanda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Rezerv alan belirlediğimiz, inşaatlarına başladığımız yerinde, gönüllü, hızlı, prensipleriyle vatandaşlarımızın rızasıyla yürüttüğümüz yaklaşık 130 bin bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm çalışması fiilen İstanbul'da devam etmektedir." bilgisini paylaştı.



Kurum, Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduklarını anımsatarak, "Orada 15 bin bağımsız bölümü içeren 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz." diye konuştu.



Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya, "Kanal İstanbul, evet yapılacak. ÇED raporu 200 bilim insanımızla hazırlandı. Kanal İstanbul'daki adımlar bu ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır. Ne su kaynaklarına zarar verecek ne ekolojik yaşama zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.



"MARMARA DENİZİ KUYUMCU HASSASİYETİ İLE YÖNETİLECEK"



Marmara Denizi'ni kuyumcu hassasiyetiyle yönetmek için Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiklerini belirten Kurum, "Gerek karasal kirleticiler, gerek deniz kökenli kirleticilerin hepsini takip edeceğiz, etmek zorundayız. Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanılmasını istemeyen başta biziz, buna da müsaade etmeyeceğiz." dedi.



Bakan Kurum 2002'de nüfusun yüzde 13'üne arıtma hizmeti verildiğini, şu an bu oranın yüzde 88'e ulaştığını bildirdi. Kurum, bunun bir kısmının ön arıtma, bir kısmının ileri biyolojik arıtma olduğuna işaret ederek, "Bunu belediyelerimiz, devletimiz yaptı. Sonuçta buradan buraya getiren anlayış inşallah bundan sonraki süreçte de yüzde 100'ünü arıtacak şekliyle çalışacaktır." dedi.



Toplantıda Ergene Nehri'ndeki suyun arıtma sistemini ekranda gösteren Kurum, "Şu an zaten Ergene'de bertaraf edilen oran yüzde 3. Yüzde 97'si arıtma tesisleriyle deşarj edilmiyor. Yüzde 97 oranı bağlandığı zaman havzadaki kirliliğin birçoğunun kalktığını göreceğiz." bilgisini verdi.



Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Bakan Kurum'un bilgilendirmesinden sonra çalışmalarını tamamladı.



Üyelerinin gerçekleştireceği toplantı sonrasında komisyon raporunu tamamlayacak.