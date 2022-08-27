Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.

İmar planları yürürlükte.

Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz.

Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!'

Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.

İmar planları yürürlükte.



Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz.



Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği! — Murat KURUM (@murat_kurum) August 27, 2022

Gözden Kaçmasın Bakan açıkladı: İstanbul Havalimanı Metrosu için tarih belli oldu Haberi görüntüle

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NDAN KANAL İSTANBUL PROJESİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bugün, bazı basın yayın organlarında “Kanal İstanbul Projesinin de bulunduğu Rezerv Yapı Alanı’na yönelik halen geçerli olan imar planlarının Bakanlığımızca iptal edildiği iddiaları üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına Bakanlığımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Haberin Devamı

İmar Planlarına Yönelik;

Bakanlığımızca Kanal İstanbul Projemizin de içinde bulunduğu 3 etap’tan oluşan toplam 13.000 hektar’lık alanın 1/100.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlama süreci 2021 yılı içerisinde tamamlanmış olup söz konusu planlar yürürlüktedir. Haberlerde iddia edildiği gibi imar planlarının iptal edildiği hususu gerçeği yansıtmamaktadır.

İmar Uygulaması (parselasyon) işlemine yönelik;

Kanal İstanbul projemizin de içinde bulunduğu 3 etap’tan oluşan imar planlarımızın uygulanmasını tesis edecek parselasyon işlemini 2022 yılı başında 1 ay olmak üzere askı ilanına çıkmıştık.

• Geçen bu süreçte ne yaptık ?

Yaklaşık 19.000 parseli ilgilendiren parselasyon işleminin askı ilanı sürecinin tamamlanması akabinde Bakanlığımızca yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliğidir. Örneğin Başakşehir ilçesi Şahintepe olarak bilinen mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek vatandaşımızın dile getirdiği düzeltmeleri Bakanlık olarak yerine getiriyoruz. Bununla birlikte o bölgede kadimden beri köy merkezi dokusunda olan vatandaşlarımızın sorunlarını Bakanlık olarak; muhtarlarımız ve belediyelerimiz ev sahipliğinde dinledik, kadimden gelen köy merkezi statüsündeki vatandaşlarımızın da sorunlarını giderecek gerekli düzeltmeleri yapma kararı aldık.

Haberin Devamı

• Ne yapıyoruz ?

Bakanlık olarak faaliyet alanımızda yürüttüğümüz her projede olduğu gibi İmar uygulaması (parselasyon) sürecini de biz yaptık oldu zihniyetiyle yürütmedik, yürütmeyiz.

Bu anlamda imar uygulaması (parselasyon) işlemine yönelik her bir talebi titizlikle inceleyerek hakkaniyet çerçevesinde değerlendirdik ve gelen talepler kapsamında yeni bir imar uygulaması (parselasyon) işlemi yapma kararı aldık.

Askı süreci tamamlanan imar uygulaması işlemine yönelik vatandaşlarımız tarafından davalar açılmıştı, bu süreçte yargı mercilerimizin meşguliyetine sebebiyet vermemek adına; vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek yeni bir imar uygulaması (parselasyon) işlemi yapacağımızı ilgili yargı mercilerine bildirdik. Açılan davalarda da yargı mercilerince davaların konusuz kaldığı kararı verilmiştir. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz hiçbir süreci yarıda bırakmadık, bırakmayız imar uygulamasının askı sürecinde yapılan talepler kapsamında Bakanlığımızca yeni bir imar uygulamasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."