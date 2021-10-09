Bakan Kurum'dan "İklim Dostu Sanayi Dönüşümü" açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Suç makinelerini çökerten fotoğraf Ekipler hemen harekete geçtiSuç makinelerini çökerten fotoğraf! Ekipler hemen harekete geçti#Denizli
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Yeni hoca ve ilk büyük transfer Dünyanın konuştuğu olayın ardından...Yeni hoca ve ilk büyük transfer! Dünyanın konuştuğu olayın ardından...#Newcastle United
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmazCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz#Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...#Lübnan
Adliyeden firar kısa sürdü Yakayı böyle ele verdiiAdliyeden firar kısa sürdü! Yakayı böyle ele verdii#İstanbul Adliyesi
Hamit Altıntop eleştirilere yanıt verdi ve ekledi: Buna Ferdi de dahil...Hamit Altıntop eleştirilere yanıt verdi ve ekledi: 'Buna Ferdi de dahil...'#Milli Takım
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
ABD kanunlarına göre suç... Skandal mektuba tepki'ABD kanunlarına göre suç...' Skandal mektuba tepki#Mevlüt Çavuşoğlu
Bahçeliden Boğaziçi tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdirBahçeli'den 'Boğaziçi' tepkisi: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir#Devlet Bahçeli
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel olduBeş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu#Brittany Murphy
Tescilli güzel kep attı Boğaza karşı veda...Tescilli güzel kep attı! Boğaz'a karşı veda...#Ünlüler
CEOyu bile koltuğundan etti Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldüCEO'yu bile koltuğundan etti! Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldü#Güney Kore
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kurum'dan "İklim Dostu Sanayi Dönüşümü" açıklaması

#Murat Kurum#İklim Dostu Sanayi Dönüşümü#Çevre
Bakan Kurumdan İklim Dostu Sanayi Dönüşümü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, inşası süren yatırımları yerinde inceledi. Kent merkezindeki 108 bin metrekarelik millet bahçesi ve camisinin inşasında incelemelerde bulunan Kurum, gelinen son aşamayı yetkililerle değerlendirdi.

Kurum, ziyareti kapsamında geldiği Konya Sanayi Sitesi şantiyesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye" hedefiyle 81 ildeki şehrin içerisinde kalan tüm sanayi alanlarını daha yeni ve modern yerlere taşıdıklarını söyledi.

Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de 6 eski sanayi sitesini yeni yerlerine taşıdıklarını aktaran Kurum, "Şu anda 26 sanayi alanımızda harıl harıl çalışıyoruz. Devamında 81 ilimizin tamamında, şehir içinde kalmış sanayi alanlarımızı dönüştürecek, şehirlerin dışına taşıyacağız." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 'İKLİM DOSTU SANAYİ SİTELERİNİN İLK ÖRNEĞİ OLACAK"

Kurum, Konya'nın merkezinde kalan Eski Sanayi ve Karatay sanayi sitelerinin trafik sorununa, hava ve gürültü kirliliğine yol açtığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

İklim dostu sanayi siteleri yapmak zorundayız. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan sanayi sitelerini inşa edeceğiz. İnşallah bu da Konya'ya nasip olacak. Bir ilki gerçekleştiriyoruz, yeni sanayi sitemizi 'iklim dostu sanayi dönüşümü' ilkesiyle inşa ediyoruz. Yaptığımız bu sanayi sitemiz de Türkiye'de 'iklim dostu sanayi sitelerinin ilk örneği olacak. Burada her aşamasında 'sıfır atık sanayi' uygulamalarını hayata geçireceğiz. Türkiye'de ilk kez bir sanayi sitesi sıfır atığa tam uyumlu olarak inşa ediliyor. Bu anlamda sitemizin adı da Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak. Bu bölgede yeni yapılanları değil tüm sanayi sitelerimizin aydınlatmasını güneş enerjisinden aldığı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamalarında ve üretimde kullanıldığı, atık suyun arıtılarak üretime ve şehre katma değer sağladığı önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Buna da 'iklim dostu sanayi projesi' adını veriyoruz. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesinin çatısı altında, Konya Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni inşa ederek Konya'da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız."

ELEKTRİĞİNİ DE KENDİ ÜRETECEK

Sanayi sitesinde 4 etapta, 2 milyon 80 bin metrekare alanda, 2 bin 690 dükkanın ve 134 ticari alanın yer alacağını ifade eden Kurum, şunları söyledi:
"Bu sanayi sitemizin içerisine sıfır atık merkezimizi kuracağız. Atıklarımızı ayıracağız. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı bir sanayi tesisi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra bu sanayi sitemizi endüstriyel ortaklığa ve döngüsel ekonomiye uygun yaparak daha etkili, daha tasarruflu, daha verimli hale getiriyoruz. İnşallah tüm dükkanlarımızı en geç 2022 sonuna kadar tamamlayarak sanayicilerimize, esnafımıza, vatandaşlarımıza armağan edeceğiz."

"EMİSYON ORANLARINI AZALTACAK ÇALIŞMALARI YAPMAK DURUMUNDAYIZ"

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 hedefini açıkladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bunu dünya ile paylaştı. Geçtiğimiz hafta da Gazi Meclisimiz Paris İklim Anlaşması'nı onaylamak suretiyle Cumhurbaşkanımızın onayına gönderdi ve Türkiye için ye bir sürecin başlangıcına başlamış oluyoruz. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda havamızı, suyumuzu, ormanlarımızı ve insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek adımlar atarken yenilenebilir enerji kaynaklarından çok daha fazla faydalanırken, fosil yakıt tüketimini ve emisyon oranlarını azaltacak çalışmaları yapmak durumundayız. Bakanlık olarak ülkelerde büyük projelere imza attık atmaya da devam edeceğiz."

İlgili Haberler:

Suç makinelerini çökerten fotoğraf! Ekipler hemen harekete geçtiMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz
Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#İklim Dostu Sanayi Dönüşümü#Çevre