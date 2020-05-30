Bakan Kurum’dan Elazığ’da yüklenici firmanın müteahhidine sert uyarı! ‘’İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak’’

Elazığ'da sürecin bizzat takipçisi olacağını da belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘’Bir inşaatta sistemi düzgün kurarak işe başlayıp, aynı şekilde devam ettirmek gerekir’’ dedi.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin ardından 1 ay boyunca şehirde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarını takip eden Bakan Kurum, Elazığ’ın yeniden ihya ve inşası sürecinde inşaat kalitesinden hiçbir şekilde ödün verilmeyeceğini, aynı acıları yaşanmaması adına vatandaşları sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşturmak için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.



