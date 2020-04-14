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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:07,Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan deprem konutu açıklaması

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Bakan Kurum'dan deprem konutu açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Elazığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız."

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