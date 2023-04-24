Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu’na Samsat konutları yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Afet#Konut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 12:25

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Adıyaman Samsat’ta 2017 ve 2018 yıllarında art arda yaşanan iki depremin ardından inşa edilen afet konutlarına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Samsat’ta afet konutlarının yapılmadığı yönündeki iddialarına resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak yanıt verdi.

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Adıyaman Samsat’ta 2017 ve 2018 yıllarında art arda yaşanan iki depremin ardından yapılan afet konutlarına ilişkin resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yapılmadı’ dediği evlerde güvenle oturan Samsatlılar.” diyerek yayımladığı video da Samsat’lıların kalıcı afet konutlarındaki yaşamını paylaştı.

Gözden KaçmasınBakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını paylaştı: 20 soru 20 cevapBakan Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını paylaştı: 20 soru 20 cevapHaberi görüntüle

“4 TANE DEPREM OLDU, ÇOK ŞÜKÜR BİR ŞEY OLMADI”

Bakan Kurum’un yayımladığı videoda, Bakanlık bünyesinde Adıyaman Samsat’ta depremler sonra inşa edilen afet konutları anlatıldı. Konutlarında yaşamlarını sürdüren afetzedeler, depremler sonrasında evlerine hiçbir şey olmadığını ifade ederek, “Evlerimizden memnunuz. Güzel evlerimiz, kullanışlı. Gönlüm rahat, içim rahat. Daha güvende hissediyorum.

Haberin Devamı

Bakan Kurumdan Kılıçdaroğlu’na Samsat konutları yanıtı

Bizim evlerimiz güzel. Biz evlerimizi seviyoruz. Doğalgazımız var, her şeyimiz dört dörtlük. Evlerimiz şehrin yapısına, şehrin coğrafi dokusuna da uygun. Depreme dayanıklı evler yapıldı. Tek katlı yapıldı. Artık insan korkmuyor yani. Adıyaman depreminden sonra biz bu evleri güvenli olduğunun farkına baya vardık zaten. 4 tane deprem oldu, çok şükür bir şey olmadı. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz. Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, kendimizi güvenli hissediyoruz.” dedi.

Bakan Kurumdan Kılıçdaroğlu’na Samsat konutları yanıtı

İlgili haberBakan Kurum: Yatırımcıyı tehdit eden bir Kılıçdaroğlu varBakan Kurum: Yatırımcıyı tehdit eden bir Kılıçdaroğlu varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Afet#Konut

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault