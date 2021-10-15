Bakan Kurum, yeşil devrimin yol haritasını açıkladı: İklim kanunu bu yıl tamamlanıyor

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris İklim Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasının Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefine ulaşmak için atılacak adımları anlattı. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin uygulayacağı sınırda karbon vergisi yerine kendi emisyon ticaret sistemini kuracağını kaydeden Kurum, yıl sonuna kadar İklim Kanunu’nun da Meclis’ten geçeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ticaretten elde edilecek gelirle yine tarımdan sanayiye, enerjiden şehirciliğe kadar tüm temiz üretim teknolojilerini ve iklim dostu yatırımları, akıllı teknolojileri sübvanse edeceğiz. Tarihte sanayi devrimi, bilgi teknolojileri devrimi yaşandı. Bu süreçleri doğru okuyan ülkeler büyüdüler. Şimdi dünya, yeni bir dönemi, yeni bir süreci ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ni yaşamaktadır, bu sürecin lider ülkelerinden biri de Türkiye olmalıdır.”

DİPLOMASİYLE GİDERİYORUZ

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Türkiye’nin, Paris İklim Anlaşması’nı finans ve teknoloji desteklerine erişim talebinin karşılanması kaydıyla; 22 Nisan 2016’da ‘gelişmekte olan ülke’ olduğunu sözlü olarak dile getirerek imzaladığını belirten Bakan Kurum, “1Ayrıca, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında artıştan yüzde 21’e varan azaltım yapacağını taahhüt etmiştir. Türkiye’nin Ek1 listesinde yer alması nedeniyle iklim finansmanına erişim noktasında bir haksızlık söz konusuydu. Yapmış olduğumuz etkin diplomasi, sonuç odaklı müzakerelerle bugün her açıdan çok iyi bir noktaya geldik. Türkiye bu anlaşmayı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde imzalamıştır. Cumhurbaşkanımızın 2053 yılı için Net Sıfır Emisyon hedefini açıklamasıyla Türkiye yeşil dönüşüm hamlesini başlatmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); yeşil kalkınmanın, 2030 yılına kadar en az 24 milyonluk ilave istihdam imkânı doğuracağını öngörüyor. Hesaplamalarımıza göre; yeşil kalkınma hedefimiz çerçevesinde yapacağımız her 10 milyon liralık yatırım; sürdürülebilir enerjide 15-30, enerji depolamada 4-12, enerji verimliliğinde 10-18, çevre dostu şehir altyapılarının geliştirilmesinde 10-15, atık ve geri dönüşümde 15-40 kişiye kadar yeni istihdam oluşturacak” diye konuştu.

OCAKTA İKLİM ŞURASI

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Küresel Yeşil Dönüşüm’ün; enerji piyasaları, ticari ilişkiler ve uluslararası rekabet gibi alanlarda önemli jeopolitik sonuçları olacağını kaydeden Murat Kurum, “Türkiye olarak, yeşil dönüşüme maruz kalan değil etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak istiyoruz. Bu küresel dönüşümün getireceği külfetleri asgari düzeyde yaşamak isterken; fırsatları azami derecede elde etmek istiyoruz. Şimdi, kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyoruz. Elde edeceğimiz çıktılar ülkemizin de bu konuda bir yol haritası olacaktır. İklim Değişikliği Başkanlığını kuracağız, İklim Kanunu’nu çıkaracağız, Paris Anlaşması kapsamında Ulusal Katkı Beyanımızı güncelleyeceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’mizin yol haritası niteliğinde olacak, istisnasız tüm sektörlerimizi kapsayan Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planımızı hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

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MÜSİLAJA KALICI ÇÖZÜM

MARMARA denizini müsilajdan temizleme çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini, tekrar müsilajla karşılaşmamak için kalıcı çözümleri belediyelerle birlikte yürüttüklerini vurgulayan Bakan Murat Kurum, “Uzun vadeli eylem planını gelecek hafta koordinasyon toplantısında belirleyeceğiz. Bu eylem planı çerçevesinde iş programını oluşturduk. 3 yılda Marmara’ya komşu herkesin atacağı adımları, gerek arıtma tesisleri gerekse sanayi tesisleriyle, yapılması gereken tüm iş programını hayata geçireceğiz” dedi.