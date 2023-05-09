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Bakan Kurum Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısını açıkladı

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#Murat Kurum#Yarısı Bizden Kampanyası#TOKİ
Bakan Kurum Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 11:29

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasına başvuru yapan kişi sayısını açıkladı. 29 Mayıs'a kadar başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızla 604 bin bağımsız birim için 123 bin 14 başvuru oldu" ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yarısı Bizden kampanyamızla 604 bin bağımsız birim için 123 bin 14 başvuru oldu. Yani 2.5 milyona yakın vatandaşımızın da hayatı artık değişiyor. 29 Mayıs’a kadar vakit var. Siz de başvurun, el ele verelim evinizi TOKİ ile dönüştürelim." ifadelerini kullandı.

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#Murat Kurum#Yarısı Bizden Kampanyası#TOKİ

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