Bakan Kurum Yarısı Bizden kampanyasına başvuru sayısını açıkladı

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Bakan Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum paylaşımında, "Yarısı Bizden kampanyamızla 604 bin bağımsız birim için 123 bin 14 başvuru oldu. Yani 2.5 milyona yakın vatandaşımızın da hayatı artık değişiyor. 29 Mayıs’a kadar vakit var. Siz de başvurun, el ele verelim evinizi TOKİ ile dönüştürelim." ifadelerini kullandı.