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Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... 'Manavgat’ı ayağa kaldırdık’

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#Murat Kurum#Antalya#Manavgat
Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... Manavgat’ı ayağa kaldırdık’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:00

Antalya Manavgat’ta yaşanan büyük yangınlardan sonra bölgede yöresel mimariye uygun yeni köy evleri inşa edildiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, “910 köy evinin inşasına başlandı ve 550’si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine verilecek. Birçok afet ilinde olduğu gibi Manavgat’ı ayağa kaldırdık. Şimdi sıra 11 depremzede ilimizde. Deprem bölgesinde ilk etapta 319 bin, toplam 650 bin konut inşa edeceğiz” dedi.

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkede meydana gelen deprem, yangın, sel gibi afetlerden vatandaşı yalnız bırakmadıklarını, evlerin en kısa sürede teslimi için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Bakanlık eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut ve işyerinin tüm sosyal donatılarıyla birlikte teslim edildiğini dile getiren Bakan Kurum, Antalya Manavgat’ta yangın sonrasında hayata geçirilen konutları da bu çalışmalara örnek gösterdi.

Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... Manavgat’ı ayağa kaldırdık’

Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... Manavgat’ı ayağa kaldırdık’

910 KÖY EVİ İNŞA EDİLDİ

Manavgat’ta tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afetin, 28 Temmuz 2021’de başladığını hatırlatan Kurum, 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkânlarıyla hasar tespit çalışmalarını hızlıca tamamlandıklarını söyledi.

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Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldığını ve yeni konut inşa çalışmalarına başladıklarını belirten Kurum, “İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapılmasına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi” dedi.

Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... Manavgat’ı ayağa kaldırdık’

Yapılan konut projeleri hakkında bilgi veren Kurum şunları söyledi: “Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşası başlandı ve 550’si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecek. Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 910 konuttan, Manavgat’ta 486 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ile 1 adet şadırvan olmak üzere toplam 550 konut 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları ile yapıldı. Bu alanlarla birlikte, sosyal konut kapsamında 222 konut, 1 millet bahçesi tamamlanarak teslimleri yapıldı.”

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Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... Manavgat’ı ayağa kaldırdık’

‘ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİ VE İSTANBUL’

BAKAN Murat Kurum önceliklerinin deprem bölgesi ve İstanbul’un dönüşümü olduğunu belirterek, çalışmalar ve yeni dönem planları için şunları söyledi:

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde yaraları sarıyoruz. Perşembe günü (bugün) Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temel atmaya devam edeceğiz. Depremin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen 100 bin konutu başlatmış oluyoruz. Mayıs sonuna kadar hedefimiz 319 bin konutun yapımına başlamak. Bölgede yapılacak toplam konut sayısı ise 650 bini bulacak. Bir yıl içinde de teslimlere başlayacağız. Ayrıca Ramazan Bayramı’nda köylerde yaptığımız, biten tek katlı konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

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Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... Manavgat’ı ayağa kaldırdık’

Bakan Kurum yangın sonrası yapılan köy evlerini anlattı... Manavgat’ı ayağa kaldırdık’

Bir yandan da İstanbul’un dönüşümü için yol haritası hazırlandı. Bugüne kadar ülke genelinde 3.3 milyon konutu dönüştürdük. İstanbul’da 695 bin konutun dönüşümü tamamlandı, 93 bin de devam ediyor. Ancak dönüşmesi gereken 1.5 milyon konut daha var. 500 bin konutu yerinde dönüştüreceğiz. Kalan 1 milyon konut için Avrupa ve Anadolu yakasında uydu kentler kuracağız ve riskli yapıdaki vatandaşları bu alana taşıyacağız. Bu şekilde yoğunluk azalacak, yeşile, sosyal donatıya da yer açılacak. İlk uydu kent için Sultangazi ile Başakşehir arasında askeri alanı belirledik ve Milli Savunma Bakanlığı ile protokol yaptık. O alanda rezerv konutlarımızın temelini 22 Nisan’da atacağız. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik, Maltepe’de alanlarımız var. O alanlarda projelerimizi yapıp, rezerv konutları inşa ettikten sonra vatandaşlarımızı etap etap taşıyacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz.”

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#Murat Kurum#Antalya#Manavgat

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