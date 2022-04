Bakan Kurum Van’da 27 projenin toplu açılışını yaptı

Haberin Devamı

Öğle saatlerinde Van’a gelen Bakan Murat Kurum, Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, ilgili kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı. Buradan Tuşba Belediyesine geçen Bakan Kurum, kent genelinde tamamlanan 27 projenin toplu açılış törenine katıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve vatandaşların katıldığı toplu açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Bakan Kurum, bugün medeniyetlerin beşiğinde, eşsiz doğanın, köklü tarihin diyarında olduklarını belirterek, “Selçuklu'nun mirası, Osmanlı'nın emaneti, Cumhuriyetimizin yükselen yıldızı Van şehrimizdeyiz. Rahmetin, mağfiretin ve bereketin iklimi olan Ramazan-ı Şerif’te burada olmanın, sizlerle kucaklaşmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ben buradan, Van’ın tüm ilçelerine, beldelerine, köylerine, selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum. Bugün heyecanlıyız, bugün coşkuluyuz! Bugün siz kıymetli kardeşlerimize, Van’a verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu, gönül huzuru içerisindeyiz. Şehrimizin marka değerine değer katacak; bu güzel memleketi daha özel bir cazibe merkezi, uluslararası ticaretin ekseni yapacak, ekonomisini ve istihdamını güçlendirecek çok kıymetli eserlerimizi hizmete alıyoruz. Toplam yatırım değeri 200 milyon lirayı aşan, içerisinde Erciş Millet Bahçesi, Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Çatak atıksu arıtma tesisi, Van Defterdarlığı binalarının yer aldığı toplam 26 eserimizin açılışını yapıyoruz. Yine bir sözümüzü daha tutuyor, 37 bin metrekare büyüklüğündeki Edremit Millet Bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz” dedi.



“VAN’I, DÜNYANIN TARİH VE KÜLTÜR MARKASI YAPACAĞIZ”



“Şu mübarek günlerde Van’a hizmet etmek; sizlerin hayır duasını almak, bizim için en büyük gururdur, en değerli onurdur” diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Gururdur! Çünkü siz her zaman bize yoldaş, arkadaş, kardeş oldunuz. Onurdur! Çünkü siz her zaman bizi öz kardeşleriniz gibi; yüreğinize, kalbinize, bağrınıza bastınız. İşte tam da bunun için ben de bir kardeşiniz olarak şöyle omuzlarımı kaldırıyor, göğsümü gere gere diyorum ki; Vanlıyam, şanlıyam, delikanlıyam! Özüm sözüm hep birdir! Men bu Van’a bağlıyam! Evelallah! Daha nice yatırımlarla Van’ı, dünyanın tarih ve kültür markası yapacağız. İşte bu hedefin işaret taşları olan tüm bu yatırımlarımız; medeniyetler başkenti Van’ımıza; vefakâr, yiğit Vanlı kardeşlerimize; ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı, mimar, mühendis ve en çok da işçi kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.”



“20 YILDA, 40 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM KAZANDIRDIK”



20 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bir yola çıktıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Ülke olarak, millet olarak 2023’ün büyük Türkiye’si için, hep birlikte omuz omuza verdik. Bu yolda, bu uğurda, 85 milyon bir olduk, beraber olduk. Cennet vatanımıza hizmet için durmadan, dinlenmeden gayretle çalıştık. Önce hep birlikte; gelişmenin, refahın, kalkınmanın önündeki engelleri kaldırdık. Çocuklarımızın, evlatlarımızın, yavrularımızın geleceğini karartmak isteyenlere fırsat vermedik. Siz kıymetli Vanlı kardeşlerimizin de çabasıyla, bu vatanın yoluna taş koyanları hep birlikte bertaraf ettik. Zor zamanlarımız oldu. Acı günlerimiz oldu. 2011 yılında bir milleti topyekûn yasa boğan o elim hadiseyi, Van depremini yaşadık. 644 canımızı, 85 milyonun gözyaşlarıyla toprağa verdik. Kardeşlerimizin acısını hep birlikte yaşadık. Gidenlerin yasını hep birlikte tuttuk. Ancak öylece beklemedik; depremin hemen ardından devlet millet seferber olduk. Hep birlikte tüm Van, tüm Türkiye bir olduk, beraber olduk. Birbirimize sımsıkı sarıldık, bu şehri yeniden ayağa kaldırdık. Van depreminden sonra arı gibi çalıştık. Tam 17 bin 500 konut, köy evleri ve dükkanı inşa ettik. Vanlı kardeşlerimizi, çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturduk. Van’ın o güzel çocuklarının yeniden gülümsemesine, gözlerinde yeniden umutlar yeşermesine bizleri vesile kılan Allah’a sonsuz kere hamd ediyoruz, sonsuz kere şükrediyoruz. O günlerden bugünlere çok şey değişti. Van değişti. Van, daha da büyüdü, serpildi, gelişti. Açık söylüyorum. Bugün Van’ımızın diğer bölgelerdeki illerden eksiği yok, hatta fazlası vardır. Bugün Van’ın tüm ilçelerinde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, altyapıdan millet bahçelerine kadar yüzlerce projemizle, bu şehir adeta şaha kalkmış durumdadır. Hamdolsun, on yıllarca yoksullukla anılan, geri kalmışlığa mahkûm edilen bu aziz şehre hak ettiği kıymeti verdik. 20 yılda, 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdık. Tabi bakanlık olarak da gözümüzün nuru Van’ımıza her daim hizmet ettik, yatırım bedeli tam 10 milyar liralık projeyi şehrimize armağan ettik” ifadelerini kullandı.



“VAN’DA BİR KONUT REKORUNA ULAŞTIK”



“Şu anda Van’da toplam 1 milyar 25 milyon liralık yatırımımız var, harıl harıl çalışıyoruz” diyen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yatırımların önemli bir bölümünün, toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan projelerimizin açılışlarını milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte birazdan yapacağız. Tabi Van’da birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü. Erciş’te, 3 etap halinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizi biliyorsunuz. Bunun birinci etabında 407 dükkân ve 48 ofisin yapımını tamamladık, hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2 ve 3. etapların imar planlarını onayladık. İnşa çalışmalarına çok yakında ekiplerimiz başlıyor.



Dönüşüm çalışmalarımızın en önemli bölümünü TOKİ’mizle ürettiğimiz sosyal konutlarımız oluşturuyor. Bugün Van’da bir konut rekoruna ulaştık; toplam yatırım değeri 4 milyar lira olan 24 bin 71 konut ile beraber yüzlerce okul, hastane, iş yeri, köy evini şehrimize kazandırdık. Yine bugün sahada, toplam yatırım değeri 935 milyon lira olan 975 konut, 420 ahır, 150 köy evi, 3 millet bahçesinin yapımına hızla devam ediyoruz. Tabi bir de biliyorsunuz, dar gelirli Vanlı kardeşlerimiz için 100 bin sosyal konut projemiz var. Bugün yine sahada, 801 konutun inşasına süratle devam ediyoruz. Buradan, şöyle Ramazan’ın da bereketiyle Tuşbalı kardeşlerimize müjdemizi vermek istiyorum. Tuşba Bardakçı 2. Etapta inşa ettiğimiz 303 konut, ticaret merkezi ve camimizi ağustos ayında hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 3 ay sonra hepiniz yeni yuvalarınızda oturacaksınız. Hadi bir müjde de Erciş’e verelim mi? Verelim. Erciş’te inşa ettiğimiz 409 konut ve camimizde son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki ağustos ayı içinde Ercişli kardeşlerimiz de yeni ev sevincini yaşayacaklar. Şimdi, Çatak’a müjde vermesek olur mu? Olmaz! Çatak’ta, 89 konutumuzun ihalesini yaptık, evlerimizin yapımına başladık. Gelecek yıl bu zamanlarda Çataklı 89 ailemiz yeni yuvasında keyifle, huzurla, sağlıkla oturacaklar.”



“VAN’I; TÜRKİYE’NİN YEŞİL DOSTU, DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNCÜ ŞEHRİ YAPACAĞIZ”



81 şehirde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefleri olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Hedeflediğimiz 443 millet bahçemizin 127’sini tamamladık. Millet bahçelerimiz 7’den 70’e herkesin en uğrak mekânı, milletimizin buluşma, sohbet etme, eğlenme, dinlenme mekânı oldular. Tabi, arkadaşlarımızla oturduk, Van’da da şöyle 7-8 tane millet bahçesi yapalım dedik. Kararımızı aldık, 1 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan 8 millet bahçesini Van için tasarladık, uygulamaya başladık. Hatırlayacaksınız, Çatak’ta 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçemizin açılışını 2018 yılında yaparak Van’ın hizmetine sunmuştuk. Bugün sizlerle birlikte; bir yandan Erciş Millet Bahçemizin açılışını yapıyor, diğer yandan Edremit’teki millet bahçemizde de ilk fidanlarımızı dikiyoruz. Hem açılışını yaptığımız hem de can suyu verdiğimiz bu millet bahçelerimiz de Van’ımız için hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sosyal konutta müjdelerimizi verdik, millet bahçelerinde de yeni projelerin müjdelerini vermezsek eksik kalır değil mi? O halde başlıyorum. Tuşba’mızda Akköprü, İpekyolu’nda Tepebaşı millet bahçelerimizin yapımında artık son aşamadayız. İnşallah bunları kısa süre sonra tamamlayacak, sizlerin hizmetine sunacağız. Yine Tuşba’mızda; Van’ın ve hatta bölgenin en büyük millet bahçesini, 717 bin metrekare büyüklüğündeki Bardakçı Millet Bahçemizin de yapımına en kısa zamanda başlayacağız. Bahçesaray ve Erciş’teki ikinci millet bahçemizde ise arkadaşlarımız projeleri çiziyorlar. Bu bahçelerimizi de hızlıca başlatıp Van’a kazandıracağız. Allah’ın izniyle Van’ı; Türkiye’nin yeşil dostu, dönüşümünün öncü şehri yapacağız” diye konuştu.



“GÖLÜMÜZÜ 121 BİN METREKÜP ÇAMURDAN KURTARDIK”



Van Gölü’nde yürütülen dip çamuru temizliğine de değinen Bakan Kurum, “Van’ımızı haziran ayında Emine Erdoğan Hanımefendi ile birlikte ziyaret etmiştik. Hep birlikte başlattığımız Van Gölü Dip Tarama çalışmamızla, gölümüzü hem 121 bin metreküp çamurdan kurtardık hem de 18 ton deniz çöpünü uzaklaştırdık, bertaraf ettik. Yine, toplam yatırım bedeli 532 milyon lira olan Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi de hep birlikte gezmiştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açılışını gerçekleştirdik. Tesisimizi, Van kent merkezi için 2050 yılına kadar 1 milyon nüfusa yetecek şekilde planladık. Bu anlamda tesisimiz, Van şehircilik tarihinin en önemli yatırımı olmuştur. Bu tesisimizi yapan İller Bankamızla bugün de Çatak atık su arıtma tesisimizi açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Allah’ın izniyle yatırımlarımızı daha güzel bir Van için, Vanlı kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için aynı aşkla, aynı azimle, aynı şevkle sürdüreceğiz. Ben tüm bu yatırımlarımızın hayata geçmesinde öncülük eden, emeği geçen bakanlık çalışanlarımıza, İller Bankamıza, TOKİ’mize, valimize, milletvekillerimize, teşkilatımıza, mimarlarımıza, mühendislerimize ve işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm yatırımlarımızın, projelerimizin; şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Ramazanınızı bir kez daha tebrik ediyor; sizleri, sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise Van Çevre Yolu ve Civarı Revizyon İmar Planı ve uygulaması (18. Madde) çalışmaları ve akabinde yürütülen tescil çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Bakanım bu konuda verdiğiniz destek için size ve bakanlığınız çalışanlarına teşekkürü borç biliriz. Ayrıca tescil işlemlerinin bitmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca ikmal ihalesi yapılarak çevre yolunun yapımına başlanmıştır. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza Van halkı adına şükranlarımızı arz ediyoruz. İlimizdeki birçok çevre projesi zatıâlinizin destekleri ile hayata geçirilmiştir. Van Gölü’nün kirlenmesine neden olan Van atık suyunun Van Gölü’nü kirletmemesi için 3 yıl önce temeli atılan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimiz geçen yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tam kapasiteyle faaliyete alınmıştır. Ayrıca Edremit kanalizasyon işi de ihale edilerek işin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70 civarında olup önümüzdeki birkaç ay içinde inşallah tamamlanacaktır. Çatak Arıtma Tesisi de geçen yıl bitirilerek faaliyete alındı. Bu arıtma tesisi 45 kilometrelik rafting parkurunun faal olarak kullanılması için önem arz etmektedir. Çatak Belediyemiz tarafından Çatak Deresi üzerinde yapılmakta olan rafting tesisleri de bu sene hizmete girecektir” dedi.



“323 BİN METREKARE ALANDA 133 BİN METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENDİ”



Van merkezde arıtma tesisinin devreye alınması ile birlikte gölün kirlenmesinin önüne geçildiğini ifade eden Vali Bilmez, “Fakat yıllarca akan atık suyun sahil bandında oluşturduğu dip çamuru büyük bir kirlilik sebebiydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalarla şu ana kadar 323 bin metrekare alanda 133 bin metreküp dip çamuru temizlendi. 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda şehir merkezinde göl kıyısında bulunan ve kirliliğe sebep olan 300 ahırda kaldırılmıştır. İlimizin yıllardır vahşice depolanarak çevre kirliliğine sebep olan çöpleri, bakanımızın destekleri ile yapılan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi ile enerjiye dönüşmektedir. Bu çevreci projeyle tesiste günde ortalama bin ton çöp ayrıştırılmakta, biyogaz ve elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Şu anda 14 bin hanenin elektriği karşılanıyor. Tesis tam kapasite ile çalıştığında 35 bin hanenin elektrik ihtiyacı buradan karşılanacak” ifadelerini kullandı.



Yıllardır Vanlıların özlem duyduğu Van merkez sahil yolunun da yapıldığını söyleyen Vali Bilmez, “Çitören ve Molla Kasım arasındaki sahil yolumuz da yapılmaktadır. Her iki sahil yolumuz 30 metre genişliğinde olup hem bisiklet yolu hem yürüyüş yolu olarak kullanılacaktır. Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda Van ve çevresindeki 42 alanın tescili gerçekleştirilmiştir. Bunun için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonumuza bu gayretli çalışmalarından dolayı huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. Tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çok sayıda alanın tescil edilmesi, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ile ilgili çalışmalar, desteklerinizle inşallah kısa sürede sonuçlanacaktır” diye konuştu.



Van’da yapımı devam eden millet bahçeleri için de destek isteyen Vali Bilmez, “Cumhurbaşkanımızın talimat ve himayeleri ile ilimizde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere zatıaliniz ve tüm bakanlarımıza, kentimizin sorunlarını hem mahallinde hem Ankara’da yakından takip eden milletvekillerimize şahsım ve Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



“VAN’I EN İYİ BİLEN KAMU KURULUŞLARINDAN BİRİYİZ”



TOKİ Başkanı Ömer Bulut da, Van’da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışı ile Edremit’te inşa edilen millet bahçesinin ilk fidanla buluşma etkinliği için bir arada olduklarını belirterek, “Öncelikle, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifinizi kutlar, ülkemiz, milletimiz, tüm İslam âlemi; mağdurlar ve mazlumlar için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ederim. Tarihi yapıları, dağları, gölleri bereketli toprakları ve akarsuları ile şiirlerin ortak paydası, şairlerin ilham kaynağı olmuş Van ilimiz, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, zengin tarihi ve kültürü ile ülkemizin önemli bir şehridir. Toplu Konut İdaresi olarak, Van’ı en iyi bilen kamu kuruluşlarından biriyiz. 2011 depremi sonrasında o zor günlerde Vanlı vatandaşlarımızla hizmette kader birliği yaparak acıları ve mutlulukları paylaştık. Depremin ardından afetzedelerin bir an önce gündelik yaşantılarına dönmesi için kısa bir sürede 17 bin 500 konut inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk” dedi.



Afet riskinden dolayı yapı stokunun yenilenmesi, uygun konut alanlarının çoğaltılması ve sosyal konut projelerinin geliştirilmesi noktasında önemli yatırımlar yaptıklarını da belirten Başkan Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Planlı, nitelikli, çevreyi ve kültürel dokuyu tahrip etmeyen projeler geliştirerek sosyal konut başta olmak üzere hastane, okul, cami, millet bahçeleri ve kamu hizmet binaları gibi çok sayıda yatırımı kazandırdık. Van genelinde yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar TL olan toplam 25 bin konut, 407 dükkan, hastane, okul, öğrenci yurdu, cami ve diğer kamu hizmet binaları inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Van başta olmak üzere Doğu ve Güney sınırlarımızı düzensiz göç ve teröre karşı daha güvenli hale getirmek için yaptığımız yaklaşık 820 bin metrekarelik sınır duvarı başta olmak üzere, inşa ettiğimiz 311 karakol ile de ülkemizin huzur ve güvenliğine katkı sağladık. Erciş, Çatak, Tuşba, Çaldıran ve Başkale ilçelerimizde toplam 978 konut, 2 cami, bir okul ve 200 yataklı öğrenci yurdu inşa ediyoruz. Başkale ve Saray ilçelerimizde 150 köy evi ile 420 ahırın inşaatları da inşallah kısa zamanda bitirilerek vatandaşlarımıza teslim edilecektir.”



“81 İLDE 81 MİLYON METREKARELİK MİLLET BAHÇESİ HEDEFİNE DE HIZLA İLERLİYORUZ”



“Bakanlığımızın koordinasyonunda millet bahçesi projesi ile şehirlerimize yeni yaşam alanları kazandırıyor, şehirlerimizin nitelikli yeşil alan miktarını artırıyoruz” diyen Bulut, “Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik millet bahçesi hedefine de hızla ilerliyoruz. Van ilimizde de TOKİ olarak 4 millet bahçesi inşa ediyoruz. Bugün huzurlarınızla ilk fidanı dikeceğimiz Edremit Millet Bahçesi ile birlikte 3 millet bahçesinin inşaatı devam ediyor. Tuşba Millet Bahçesi ile İpekyolu Tepebaşı Millet Bahçelerinin inşaatları yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandı. İnşallah kısa sürede inşaatları bitirilerek vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Edremit ilçemize; içinde millet kıraathanesi, yürüyüş ve koşu yolları ile çocuk oyun alanları, spor sahaları, meyve bahçeleri ve diğer sosyal donatıların yer aldığı yaklaşık 33 bin metrekarelik büyük bir yeşil alan kazandırıyoruz. Bakanımızın teşrifleriyle buradan canlı bağlantıyla ilk fidanın dikimini gerçekleştireceğiz. Buraya yaklaşık 630 adet nitelikli ağaç, 4 bin 500’e yakın da çalı türü dikimi yapılacak olup, burası Edremit’e yakışır bir yaşam alanına dönüşecektir. Projenin ihale bedeli yaklaşık 14,5 milyon TL’dir. İnşallah bu yıl içinde Edremitli vatandaşlarımızım hizmetine sunacağız. Sözlerime son vermeden önce; açılışı yapılan hizmetlerin ve temeli atılan millet bahçemizin şimdiden memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diler, projenin gerçekleşmesinde başta bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür eder, saygılarımı arz ederim” diye konuştu.



“İLÇEMİZDE HİZMET SEFERBERLİĞİ YAPMAKTAYIZ”



Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise ilçede hizmet seferberliği yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



“Tuşba Belediyesi, ak davamızın lideri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı ‘Ak Belediyecilik’ anlayışının olduğu bir belediyedir. Hayata geçirdiğimiz birçok alandaki önemli projelerle halkımıza hizmeti büyük bir aşkla yapıyor ve yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne kadar; kültür, turizm, çevre, spor, sosyal ve altyapı alanlarında bölgesinde örnek teşkil eden büyük projeler gerçekleştirdik. Belediye hizmet binası, kent meydanı, Tuşba İlçesi Sahil Turizm İmar Planı, İskele Sahil Bandı, İskele-Kampus Sahil Yolu, Ayanıs Kadın Plajı, Makine İkmal Garajı, Toplum Yaşam Merkezi, semt sahaları, spor kompleksi, olimpik yüzme havuzu, Tuşba konutları ve Şemsibey Parkı projelerimizle ilçemizde hizmet seferberliği yapmaktayız. İnsanlığın hayrına ve milletimizin geleceğine adanmış ömrü ile halkımızın müşterek değerlerine duyduğu saygı, dünyadaki tüm mazlum insanların umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde; bakanlarımız, milletvekillerimiz, AK Parti il-ilçe teşkilatlarımız ve Tuşbalı hemşehrilerimiz ile oluşturduğumuz birlik, beraberlik ve uyum sayesinde inşallah 2023 genel seçimlerine birçok projesini hayata geçirmiş bir Tuşba oluşturacağız.”



“TUŞBA MİLLET BAHÇESİ PROJEMİZİN İHALESİ YAPILMIŞ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDADIR”



Açılışını yapacakları belediye hizmet binasının Van’ın Selçuklu mimarisi tarzında yapılan ilk kamu kurumu özelliğini taşıdığını belirten Başkan Akman, “Hizmet binası alanı Cumhurbaşkanımız tarafından belediyemize Et ve Süt Kurumundan tahsisi yapılmıştır. Hizmet binamız, 2 bin 300 metrekare taban alan üzerine inşa edilmiş, toplam 12 bin 370 metrekare kapalı alana sahip yatay mimariye uygun altı katlı bir eserdir. Aynı zamanda 20 dönümlük peyzaj alanıyla Van’ın ilk kent meydanı olma özelliğini taşımaktadır. Hizmet binamız, bütün idari birimlerin yanı sıra açık-kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, meclis salonu, sığınak ve ibadet alanına sahiptir. Isıtma ve iklimlendirme sistemi ile son teknolojiye göre tasarlanan binamız, ilçemizin 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Görevde bulunduğumuz 3 yılık süre içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan talep ettiğimiz tüm proje ve taleplerimiz, bakanımın teveccühleriyle kabul görmüştür. Akköprü Millet Bahçesi, İskele Sahil Yolu, Beyüzümü Parkı projelerinin yanı sıra birçok araç gereç ve ekipman destekleriyle belediyemize en fazla kaynak desteği yapmış bakanlığımız olmuştur. Bölgenin en büyük millet bahçesi olacak Tuşba Millet Bahçesi Projemiz bakanlığımız tarafından ihalesi yapılmış ve sözleşme aşamasındadır. Bu büyük hizmetlerde bize desteklerini esirgemeyen söz konusu Tuşba olunca bürokratları ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tüm kapılarını sonuna kadar bize açan bakanımıza ve özverili ekibine şahsım ve belediye adına teşekkür eder şükranlarımı arz ederim. Bakanımın direktifleri ile kısa zamanda Tuşba Millet Bahçemizin ihale sözleşmesi imzalanarak bu büyük hizmeti de Tuşbamıza kazandırırız” dedi.



Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yine aynı aşkla Tuşba için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Akman, “Bu inançla güneşin kenti Tuşbamızı değerleri ile yaşatmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yarınların bugünden daha güzel olması için bize verilmiş bu yetki ve sorumluluk dahilinde gece gündüz demeden yorulmadan, bıkmadan, usanmadan tüm ekibimizle birlikte hizmetleri koşturacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü tek amacımız Tuşba ve Tuşbalılara hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırırken, açılış törenimize teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Açılışını yapacağımız belediyemizin hizmet binası ve bununla birlikte ilimize kazandırılan diğer eserlerin Tuşbamız ve Van’ımız için hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılarımı arz ederim” ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından video konferansla Edremit Millet Bahçesinde bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a bağlanan Bakan Kurum, fidan dikiminin de startını verdi.



Bakan Kurum, daha sonra Van Gölü’nde yürütülen kıyı ve dip çamuru temizliğini yerinde incelemek üzere buradan ayrıldı.