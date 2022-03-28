Bakan Kurum: Türkiye’nin ilk dijital ‘Çocuk ve Çevre Akademisi’ni açıyoruz

Haberin Devamı

Türkiye genelinde tüm okullarda hayata geçirilmesi planlanan ve ilk etapta pilot olarak her ilçede en az bir tane olmak üzere uygulamaya konulan “Çevre Dostu Bin Okul” projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla OSTİM İlkokulu’nda tanıtıldı.

Projenin tanıtım programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, özellikle 7’nci ve 8’inci sınıflarda okutulan "Çevre Eğitimi" dersinin iklim değişikliğiyle uyumlu bir ders olarak yenilenmesi; yine seçmeli ders olarak okutulan derslerin isminin “Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmesinin geleceğimiz için son derece önemli bir adım olduğunu belirterek, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Haberin Devamı

“OSTİM İLKOKULU, BU BİN OKULUN EN BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

“Çevre Dostu Bin Okul Projesi”nin çocuklarda çevre ve doğa bilincinin artırılmasına katkı sağlayacak çok özel, önemli ve anlamlı bir proje olduğunun altını çizen Bakan Murat Kurum, projeyle her ilçede en az bir tane olmak üzere toplam bin okulun çevre dostu, iklim dostu, sıfır atık uyumlu olacağını, OSTİM İlkokulu’nun da bu bin okulun en başarılı örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yakınlarınız, akrabalarınız yine akrabalarınızın yaşadığı; belki sizin yaşadığınız şehirlerde seller, heyelanlar, fırtınalar, depremler, afetler oluyor ve bu afetlerde binlerce canımızı kaybediyoruz, şehirlerimiz zarar görüyor. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Net Sıfır Emisyon Nedir? Çocuklarımızın anlayacağı manada, kötü gazların yeşil alanlar, göller ve akarsularımız tarafından yutulmasıdır. O yüzden biz 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ortaya koyduk. Giderek de yaygınlaştıracağız. Bu noktada mücadelemizi kararlılıkla birlikte yürüteceğiz.”

Gözden Kaçmasın Altında sert hareket! Uzman isimden yatırımcılara tavsiye Haberi görüntüle

“2023 YILINDA TÜM KAMU KURUMLARINDA SIFIR ATIK UYGULAMASINA GEÇMİŞ OLACAĞIZ”

Sıfır Atık Projesi’nin uluslararası alanda pek çok ödüle layık görüldüğünü, Birleşmiş Milletler nezdinde, sürdürülebilir kalkınma eylem ödülünü aldığını, Akdeniz Parlamenteler Asemblesinde de 16. Genel Kurulunda yüzlerce proje arasında birinci olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Bugün çevre bilincinin yerleşmesi özellikle çocuklarımıza yavrularımıza geleceğimizin teminatı evlatlarımıza aktarılması noktasında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde yürüttüğümüz çalışmalar gerçekten hem yerel de hem ulusal da çok çok önemli projeler oldular. Bu anlamda da uluslararası ödüllere layık oldular. Bu hareket artık 15 milyon gencimize ulaşan Türkiye’nin en çaplı Sıfır Atık Eğitim seferberliğine dönüştü ve inşallah 2023 yılına geldiğimizde de tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız da Sıfır Atık Uygulamasına tamamen geçmiş olacağız.” dedi.

Haberin Devamı

“GREENMETRİC PROGRAMINDA HEDEFİMİZ İLK ONA GİRMEKTİR”

Murat Kurum, “Gayemiz çocuklarımıza tertemiz bir Türkiye tertemiz bir dünya bırakmaktır ve bugün çocuklarımızı sadece eğitmiyor aslında onlara önemli görevlerde veriyoruz. Çevre ve doğamızın minik savunucuları çevre müfettişlerimizde tabiri caizse arı gibi çalışıyorlar ve yine 209 üniversitemizde genç iklim elçilerimizi belirledik. Meclislerini oluşturuyorlar ve üniversitelerimizde de yine gençlerimiz okudukları üniversitelerin iklim dostu dönüşümü için kolları sıvadılar ve inşallah dünyanın iklim dostu üniversitelerine oylayan bu noktada greenmetric programında hedefimiz ilk ona girmektir. Her yıl en az bir üniversitemizin o listede olmasını sağlayacağız. Bu hedefle şu an 209 üniversitemiz hocalarımız öğrencilerimiz harıl harıl çalışıyorlar. Gençlerimiz ve çocuklarımız da sıfır atık çevre ve doğa bilinci kapsamında iklim değişikliği konularına ilişkin farkındalık oluşturmaya yeni bir projeye hayata bu anlamda bu projeyi hayata geçirmiş oluyoruz.” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar'dan 23 gün sonra kahreden haber Haberi görüntüle

“DİJİTAL ORTAMDA, İLK ÇOCUK VE ÇEVRE AKADEMİSİNİ YAKINDA AÇIYORUZ”

“Çocuklarımıza ve ailelerimize bir müjde vermek istiyoruz” diyen Bakan Murat Kurum, çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla dijital ortamda eğitim verecek Türkiye’nin ilk çocuk ve çevre akademisini yakında açacaklarını duyurarak, akademinin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Zengin içerikli video ve animasyonlar var ve bu akademi ile çocuklarımız hem eğlenecekler hem de başta Sıfır Atık Projeleri olmak üzere çevreye, doğaya, iklim değişikliğine dair konuları filmlerle, online derslerle öğrenecekler. Aslında tıpkı dijital bir üniversite formatında olacak bu platformda çocuklarımız sıfır atık, çevre ve yine iklim değişikliğine ilişkin iklim elçileri ve çevre müfettişlerimizle birlikte bu kliplerde yer alacaklar, etkinliklere katılacaklar. EBA entegrasyonu ile bu projeyi birleştirdik ve yine 18 milyon gencimizin, öğrencimizin ulaşabileceği platformda çocuklarımıza sürekli yenilenen, çok zengin bir içerik sunuyor olacağız. Bu anlamda da farkındalığı arttırmak üzere bu projelerin sayısını, miktarını arttıracağız. Tek amacımız, tek hedefimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha güzel bir dünya bırakmaktır. Bu mücadeleyi bunun için veriyoruz, çocuklarımız ve şehirlerimiz için veriyoruz. İklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkilenmek adına bu projeleri yapıyoruz.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yürek yaktı! Çöp evde bulunan 3 çocuk korumaya alındı Haberi görüntüle

DOĞAL GAZ, ELEKTRİK VE SUDA TASARRUF

Proje kapsamında iç ortam hava kalitesinin artırılmasını sağlayan yüzde 100 taze havalı tam otomasyonlu, ısı geri kazanım üniteli klima santralleri kurulan OSTİM İlkokulu’nda ısı kontrol kaplamalı camlar, yüksek ısı yalıtımlı dış cephe ve çatı yalıtım malzemeleri, yüksek ışık alan doğrama sistemleri ve doğal gaz tasarruflu yüksek verimlilikli kazan kullanılarak “doğal gaz sarfiyatında yüzde 20 tasarruf” sağlanıyor.

Fotoselli lavabo bataryaları, termostatik vanalar ve güneş enerjisinden güç alan pompa ile otomatik sulama yapan yağmur suyu deposu sayesinde “su tüketiminde yüzde 25 tasarruf” elde edilen OSTİM İlkokulu’nda gereksiz aydınlatmayı önleyen varlık sensörlü armatürler, yüksek tasarruflu LED armatürler ve elektrik tesisatında yeni nesil kompanzasyon panosu kullanılarak elektrik tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlanıyor. Bu tasarrufa ek olarak güneş enerji sistemi (GES) panelleriyle kendi elektriğini kendi üretecek olan OSTİM İlkokulu, günlük 50 KW elektrik enerjisi üretimi yapılacak.