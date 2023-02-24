Bakan Kurum: TOKİ 855 konut için ilk kazmayı vurdu

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşların konutlarının yapımına hızla başlandı. Projelendirme, zemin etüdü gibi teknik konular tamamlandıktan sonra uygun olan alanlar için sözleşmeler imzalandı ve inşaat başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre TOKİ vasıtasıyla Nurdağı ve Islahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konutun inşası için ilk kazma vuruldu.

73 BİN 972 KÖY EVİ YAPILACAK

Bakan Kurum "Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz!" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz! TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk.

Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için.



Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz!



TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye’de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk. pic.twitter.com/Ty3PtNYjjx — Murat KURUM (@murat_kurum) February 24, 2023