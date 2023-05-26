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Bakan Kurum: Ticari merkezler kurup istihdam yaratılacak

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Ticaret#İstihdam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 09:58

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "11 ilimizde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken sadece konutlar yapmıyor; ticari merkezler, istihdam yaratacak, şehrin ekonomisini canlandıracak sanayi siteleri de kuruyoruz" dedi.

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“Asrın felaketi” Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, bölgede zarar gören kalıcı konutlarla birlikte sanayi alanları için de çalışmalarını aralıksız sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet kentlerini ekonomik anlamda da ayağa kaldırıyor.

Gaziantep İslahiye’de devam eden sanayi sitesi çalışmalarıyla ilgili bir video yayımlayan Bakanlık, videoda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 80 adet iş yerinin bulunduğu bir sanayi sitesinin inşa edildiği bilgilerini paylaşarak, alan çalışmalarından görüntülere de yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından bölgede devam eden çalışmaların yer aldığı videoyu paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, “11 ilimizde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken sadece konutlar yapmıyor; ticari merkezler, istihdam yaratacak, şehrin ekonomisini canlandıracak sanayi siteleri de kuruyoruz. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce inşa ettiğimiz sanayi sitelerimiz deprem bölgesinin yeniden kalkınmasında çok önemli rol oynayacak.” dedi.

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“PLANLAMA, HER BİR BİRİM İÇİN 100 METREKARE KAPALI ALAN, 150 METREKARELİK DE AÇIK ALAN OLMAK ÜZERE YAPILDI”

Yayımlanan videoda, İslahiye’deki sanayiyi canlandırma hedefiyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanı Ayşe Aktürk Basık, “Küçük sanayi sitelerimizde Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce projelendirme, etüt ve planlama çalışmaları yürütüldü ve tamamlandı. Burada da 80 adet iş yerimiz için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Her bir birim için 100 metrekare kapalı alan, 150 metrekarelik de açık alan olmak üzere planlama yapıldı. Bu açık alanlarda küçük sanayi sitesi esnafımızın malzeme yükleme, indirme, bindirme alanları olacak. Geniş bir açık alanı olacak yani esnafımızın.” diye konuştu.

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“İŞ YERLERİ, EN KISA SÜREDE ESNAFA TESLİM EDİLECEK”

Ayşe Aktürk Basık, sanayi sitesi çalışmalarının her yönüyle tamamlanmış şekilde anahtarlarının teslim edeceğini ifade ederek, “Küçük sanayi esnafımız, iş yerine girdiği zaman herhangi bir masraf yapmadan direkt faaliyetlerine başlayabilecek durumda olacak. En kısa zamanda da esnafımıza iş yerlerimizin teslimini yapmayı planlıyoruz.” dedi.

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#Murat Kurum#Ticaret#İstihdam

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