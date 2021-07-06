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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 06.07.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum temizlenen müsilaj miktarını açıkladı

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Bakan Kurum temizlenen müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı temizlediklerini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinde 28'inci günün geride kaldığını belirtti.

Kurum, "5 Temmuz'daki çalışmalarımızla; toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 9 bin 27 denetimi tamamladık. 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz" dedi.

Bakan Kurum temizlenen müsilaj miktarını açıkladı


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