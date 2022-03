Bakan Kurum: Yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değil

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yoğun bir program için bulunduğu Konya’da güne Konya Şeker Fabrikası ziyaretiyle başladı. Yerli üretimde Türkiye’nin önemli değerlerinden olan Konya Şeker Fabrikasını ziyaretinde Bakan Kurum, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“154 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 14 ESER VE HİZMETİN AÇILIŞINI YAPIYORUZ”

Ardından İlbank Konya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’ne katılan Bakan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, Konya’ya yine elleri boş gelmediklerini belirterek, “İller Bankamız, Büyükşehir Belediyemize ait yatırım bedeli 154 milyon lira olan 14 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Bugün bu yatırımları Konyalı hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Rabbim bugün olduğu gibi yarın da sizlere verdiğimiz sözleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi bize nasip etsin diyorum. Tabii bugün bu yatırımlarla birlikte inşallah Konya’mızın şanına yakışır bir eserin daha, Konya İller Bankası Bölge Müdürlüğümüzün de temel atma töreni yapıyoruz. Bakanlığımızın, İller Bankamızın, Büyükşehir Belediyemizin şehrimize, vatandaşımıza kazandırmış olduğu tüm yatırımlara eksiksiz bir şekilde devam edeceğiz. Yolumuza yoldaş, kalbimize merhem, ömrümüze ömür katan bu yatırımların Konya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Yatırımlarda emeği geçen İller Bankası Genel Müdürlüğüne, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, mimar, mühendis ve tüm işçilere teşekkür eden Bakan Murat Kurum, binanın yılsonu tamamlanacağını ancak yüklenici firmadan daha önce tamamlama sözü almak istediğini belirtti. Bakan Kurum, törene katılan yüklenici firma yetkilisinden “Kasım ayı” sözü aldı.

“MİLLETİN DERDİNE TEK BİR DEVA SUNMAYANLARA KESİNLİKLE ALDIRMAYIN”

Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Beyşehir’ isimli eserinde yer alan “Bir şehri sevdiren dağ, taş, toprak değil; o şehirde yaşayan insanlardır. Çünkü herkesin evi, kalbinde taşıdığı insanın dizinin dibidir.” Sözünü hatırlatan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konya'nın, Konyalıların, Hazreti Mevlana'nın, Anadolu'yu iman yurdu kılan uluların dizinin dibinde, bu vatanın her karış toprağını hepimiz çok sevdik. Nice gadre uğramış bu cennet vatanı 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyet tarihinde yapılan eserlerin 10 katı esere kavuşturabilmenin başarısını gösterebilmemizin gerisinde bu aşk vardır, bu sevda vardır. Varsın birileri ülkeye ve millete hizmet makamlarını kendi kişisel kariyerlerinin bir basamağı olarak görsünler. Kurdukları ittifaklarla bir masanın etrafına ve altına topladıkları o ihtiras sahipleri ile yol yürüsünler. Bu milletin tek bir derdine bile deva sunmayan, geleceğine dair tek bir olumlu mesaj vermeyen, milletin saadetine dair tek bir umut sunmayan, iyiliğe güzelliğe ve hayra dair bir cümle kurmayan, milletin canı ile kurduğu Cumhuriyetimize ve halka dair tek bir proje tek bir yatırım tek bir hayalleri olmayanlara kesinlikle aldırmayın. Herkes işini yapacak. Kimisi hayra, kimisi şerre fren olacak. Kimisi hayrı arttıracak, kimisi de şerri azdıracak. Biz yatırımlarımızı yapmaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol yürümeye, her sabah yeni bir proje ile milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz.”

“KONYA’MIZDA ÇOK ÖNEMLİ, ÇOK ÖZEL PROJELER YÜRÜTÜYORUZ”

Bakan Kurum, Konya için yürütülen hizmetleri de şu şekilde sıraladı: “Konya’mızın 31 ilçesinin tamamında çalışmalarımıza ilk günkü aşkla, azimle, heyecanla, kararlılıkla devam ediyoruz. Bir taraftan 16 millet bahçemizle Konya’mızın yeşil alan miktarını artırıyor, diğer yanda bin yıllık ecdat mirası Alâeddin Tepesi etrafını güzelleştiriyoruz. Konya'nın en büyük problemlerinden bir tanesi olan hava kalitesini iyileştirme noktasında her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Ekolojik koridorları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Bir yandan Konya’mızın tamamında TOKİ Başkanlığımız eliyle gerek kentsel dönüşümde gerek vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sosyal konutları inşa ederken, diğer taraftan belediyelerimiz ile birlikte Şükran Mahallesi'nde, Mevlâna Meydanında, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı gibi birçok noktada dönüşüm tarihi ihya çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle tarım alanlarının, sanayi alanlarının dönüşümü noktasında Konya’mızda çok önemli, çok özel projeler yürütüyoruz. O köhneleşmiş sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarıyor ve bu anlamda da Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi'ni Konya’mızda inşa ediyoruz. Tüm yatırımlarımız Konya’mız için, 31 ilçemizin tamamı için hayırlı olsun diyorum.”

“TİMSAH GÖZYAŞLARINI DÖKENLERİN ALGILARINA KİMSE ALDANMASIN”

“Bu cennet vatanın her metrekaresine, yatırımlarımızla mühür vurduk. Zulmü hiçbir zaman alkışlamadık, zalime hiçbir zaman boyun eğmedik. Milletinin sesini susturmaya çalışan vesayet odaklarına, caddeleri sokakları ateşe verenlere, kanlarımızla aldığımız bu vatana diş bileyen teröristlere, sınırlarımıza dayanan o hainlere, milletin silahını millete çeviren darbecilere meydan okuduk. Bunu yaparken de Rabbimize dayandık, milletimizin duasını aldık.” diyen Bakan Murat Kurum, bir süredir aynı mücadeleyi ekonomide de yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

“Nasıl girdiğimiz her yoldan zaferle döndüysek, ekonomiyi de iyileştirmeyi başaracağız, bu mücadeleden de yine milletimizle beraber çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Milletin içinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapan, timsah gözyaşlarını dökenlerin algılarına kimse aldanmasın. Şu an yaşadığımız şey bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz. Ama tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor, çocuklarımızı bekliyor. Güçlü Türkiye nasıl salgının, terörün, vesayetin üstünde üstesinden geldiyse, -küresel bir kriz var, bunu her zaman ifade ediyoruz. Bugün Avrupa'da dünyanın tüm ülkelerinde görülmemiş enflasyonlar yaşanıyor. Küresel bir kriz yaşanıyor- bu küresel krizden kaynaklanan hayat pahalılığı sorununu yine milletimizle birlikte bitireceğiz. Bizim devletimiz artık ne içeriden ne de dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke değildir Tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir.”

“ŞEHİRLERİMİZİ MAKYAJ VE KOZMETİK BELEDİYECİLİĞİ YAPANLARIN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ”

Bakanlık olarak şehirlerin geleceğinden sorumlu olduklarını söyleyen Murat Kurum, “Şehirlerimizin hiçbirini görüntü, kirlilik, makyaj, kozmetik belediyeciliği yapanların insafına hiçbir zaman terk etmedik, etmeyeceğiz. Bu millete, bu şehirlere, bu cennet vatana hizmeti birileri gibi hiçbir dünya telaşına, hiçbir dünya kaygısına değişmeyeceğiz. Şehirlerimizi; eser üretme, yatırım yapma, proje sunma kabiliyeti olmayanların eline bırakmayacağız. Zihinlerinde devlet, millet derdi olmayanlara, millet namına tek bir hayal kurmayanlara, milletimizle birlikte 2023'te de gereken cevabı hep birlikte vereceğiz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplam yatırım değeri 154 milyon lira olan 14 ayrı eser ve hizmetin açılışı gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan 379 kilometre uzunluğunda mahalle yolları altyapı çalışmaları, su ıslah yapım çalışmaları, içme suyu şebekeleri, ana kolektör hattı kanalizasyon inşaatı, mikro tünel ve kanalizasyon inşaatlarının açılışı dualarla yapıldı.