Bakan Kurum: Şehirlerde tarımsal üretimi destekleyeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şehirlerde tarımsal üretimi olabildiğince destekleyeceğiz, vatandaşımızın yerelde üretilen gıdaya ulaşımını kolaylaştıracağız.” dedi.

“TÜRKİYE AĞIR BİR YÜKTÜR, KEMİĞİ ÇATIRDATIR!”

İller Bankası Genel Kurulu, Kocaeli ili Kartepe ilçesinde Green Park Otel’de yapıldı. Genel Kurula canlı bağlantıyla katılan Bakan Murat Kurum, Şair Süleyman Çobanoğlu’nun “Türkiye ağır yüktür, kemiği çatırdatır!” dizesini okuyarak, Türkiye’nin hizmet edebilmenin, herkesin yüklenebileceği bir yük olmadığını; Türkiye’ye hizmet etmenin, dert, gam, aşk, sevda, iddia ve vizyon istediğini belirtti.

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“İLLER BANKAMIZ 19 YILDA 100 BİNİN ÜZERİNDE PROJEYİ TAMAMLADI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre ve şehircilik tecrübeleri, tavsiyeleri ve liderliğiyle İller Bankasının son 19 yılda 100 binin üstünde projeyi alnının akıyla tamamladığını vurgulayan Bakan Kurum, “İller Bankamız 100 milyar liralık yatırımı bu ülkeye kazandırmıştır. Belediyelerimizin 2 bine yakın projesine 7,5 milyar lira destek çıkmış, bine yakın dev projeyi, sadece geçen yıl içerisinde tamamlamıştır. Bankamız, bugün yatırım bedeli milyarları aşan 750’ye yakın projeyi 81 ilimizin tamamında sahada canla başla sürdürmektedir.” bilgisini verdi.

Bakan Kurum, İller Bankasının hizmetlerini şu şekilde sıraladı:

“Bir yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın iftihar tablosu projelerinden olan, Türkiye’yi dünya ekonomisinin kalbi yapacak İstanbul Finans Merkezi’nin çevre düzenlemesini yaparken bir yandan da Mogan Gölü, Uzungöl ve Ayder Yaylası’nın en özgün hâline yeniden kavuşturmak için çalışıyor. Bir taraftan Konya’dan Erzurum’a, İstanbul’dan Ankara’ya ülkemizin her yerinde sokak güzelleştirmesi, cephe yenileme yaparken; öte taraftan milletimizin daha sağlıklı şehirlerde yaşaması için yürüyüş ve bisiklet yolları yapımına kadar yüzlerce projeye imza atıyor.”

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“BELEDİYELER ARTIK SADECE ÇÖPLE UĞRAŞAN KURUMLAR DEĞİLDİR”

Belediyelerin artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar olmadığının altını çizen Murat Kurum, “Bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal; insanımıza dokunan her alanda hizmet eder hâle gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizle beraber; gelişmekte olan bu model, çok daha ileri bir düzeye çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.

“YEREL YÖNETİMLER, İKLİM ŞÛRASI’NDA TEMEL GÜNDEMLERİMİZİN BAŞINDA GELMİŞTİR”

Geçtiğimiz ay Konya’da düzenlenen İklim Şûrasında temel gündemlerinin başında yerel yönetimlerin geldiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, “Artık belediyelerimiz iklim değişikliği ile mücadelemizde yepyeni bir döneme girmiştir. Şehirlerimiz; yerel İklim Koordinasyon Kurullarından İlçe İklim Değişikliği Eylem Planlarına; iklim finansmanından binlerce yenilikçi eğitim programına; afet erken uyarı sistemlerinin kurulmasından yerelde yenilenebilir enerji tesislerine kadar onlarca yenilikle tanışacaklar. Ulaşımda adeta devrim yaşanacak bisiklet ve paylaşımlı mikro mobilelite sistemlerimizin sayısını çeşidini arttıracak, makro projeler yapacak ve bunları da inşallah hep birlikte sizlerle birlikte 81 ilimize yaygınlaştıracağız. Yerelde hem yapay zekâ metaverse dijital dönüşüm hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu çeşidini artırmak zorundayız. Saydığım tüm bu hedefleri yatırımları projeleri finansal açıdan da sonuna kadar destekleyeceğiz. Gerek İller Bankamızın maddi imkânları çerçevesinde gerek Hazine Maliye Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gerekse uluslararası fonlardan elde ettiğimiz finansal desteklerle bu desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

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“VATANDAŞIMIZIN YERELDE ÜRETİLEN GIDAYA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

“Şehirlerde tarımsal üretimi olabildiğince destekleyeceğiz, vatandaşımızın yerelde üretilen gıdaya ulaşımını kolaylaştıracağız.” diyen Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Her biri nice fedakârlıklarla kurulmuş bu kadim şehirlere karşı borcumuz var. Yeni dönemde de kendi medeniyet birikimimize uygun şehircilik anlayışının 81 ilimize hâkim olması için her türlü çabayı göstereceğiz. Omuzlarımızdaki yükün, sorumluluğun farkındayız. Belediyeler bizim çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız. Belediyelerimizle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; İller Bankamızla, tüm genel müdürlüklerimizle, belediyelerimizin yanında, en güçlü şekilde olmayı sürdüreceğiz.”