Bakan Kurum: Paris’e, Roma’ya gelince para var ama SGK borcuna gelince yok

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Bakan Kurum, AK Parti Kocaeli İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuştu, TOKİ eliyle 12 binden fazla yeni konutun Kocaelilere armağan edildiğini söyledi. Riskli olan 14 bin konutun da dönüşümünün tamamlandığı belirtti.



“DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTILAR”



Bakan Murat Kurum, AK Parti kadrolarının Türkiye’yi büyütmeye yeminli olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu: Peki biz böyleyken; muhalefetin böyle bir derdi var mı? Maalesef Türkiye’de öyle bir muhalefet var ki; tek bir konuda bile ülkemizden yana duramıyorlar. Türkiye’ye dair herhangi bir hedefleri de hayalleri de yok. Deprem bölgesine gelip oradaki afetzede kardeşlerimize ‘Konut yapacağız bedava vereceğiz’ diye sözler verdiler. Şimdi birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir konut dahi yapmadılar. Depremzede kardeşlerimizi yüz üstü bıraktılar. Seçimin üzerinden aylar geçmesine rağmen meydanda yoklar.

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Deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak adımları atarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da elini taşın altına koyması gerektiğini dile getiren Bakan Kurum, “Biz milletimizin yaraları sarılsın diye yüzbinlerce güvenli konut yaparken, onlar Roma’da günlerini gün ediyorlar. Biz, Kocaeli’de, İstanbul’da 39 ilçede deprem dönüşümü yaparken; onlar, Paris’in balo salonlarında keyif çatıyorlar” dedi.Kentsel dönüşüm için bir kez daha muhalefetin belediye başkanlarına seslenen Bakan Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan belediyelere, ‘ SGK borçlarınızı ödeyin’ dedi. Onlar ne yapıyor? Hemen en iyi bildikleri iş olan bahanelere sarılıyorlar. Biri personel vermiyorsunuz deyip bahane uyduruyor, bir diğeri yine üzerine düşen işleri yapmadan, “Bakanlıktan alacağım var” diyor. Arkadaş! Millete hizmete gidecek olan o borçları ödemiyorsunuz ama Paris’te, Roma’da parti yapmak için para buluyorsunuz. Bu millet sizi, bu aymazlığın, bu bahanelerin arkasına sığınırken değil; işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor, kendi yanında görmek istiyor. Paris’e, Roma’ya gelince para var ama SGK borcuna gelince yok. Olacak iş mi?” ifadelerini kullandı.

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“Bakın biz terör şebekesi PKK’yla mücadele ediyoruz, itiraz CHP’lilerden geliyor. Biz FETÖ’cü hainlerin peşine düşüyoruz, ses bunlardan yükseliyor” diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: Ben bu PKK ve FETÖ ihanet şebekelerine Kocaeli’den sesleniyorum. 780 bin kilometre vatan toprağımızın tek bir çakıl tanesini alamayacaksınız. Bu kutlu devleti parçalayamayacaksınız. Bugün aynı CHP, Özgür Karabağ için, Libya’daki varlığımız için en sert sözleri sarf ediyor. Bunlar Gazze’nin Kuvayı Milliyesini, Hamas’ı terör örgütü olarak lanse ediyorlar. Biz de buradan bir kez daha haykırıyoruz. İsrail terörü, mutlaka sona erecektir, Filistin mutlaka özgür olacaktır.Bakan Murat Kurum , “En son Mavi Vatan anlayışımıza ‘masal’ diyerek, bu ülkenin stratejik değerlerine hiçbir saygılarının olmadığını da gösterdiler. Ama sizin şundan hiç şüpheniz olmasın. Bu aziz millet ferasetli millettir. Bu millet; CHP’den hiçbir vizyon, hiçbir gelecek beklememektedir. Çünkü bu milletin umudu 15 Temmuz meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı’dır” dedi.

“BİZİ İFTİRA ÜRETİRKEN DEĞİL KÖRFEZ’İN TEMİZLİĞİNDE GÖRECEKSİNİZ”



Parti teşkilatlarına seslenen Bakan Kurum şu mesajları verdi: Şundan emin olun. Milletimiz halen bize, AK Partimize, Cumhur İttifakımıza güveniyor. Milletimiz, yerel seçimlerde bize ‘Kendi öz evladına oğluna-kızına nasihat eder gibi’ ince bir mesaj verdi. ‘Yarın yine sandığa gideceğim. Sen eksiklerini gider; benim oyum yine sana’ dedi. Şimdi bize düşen; partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimize koşmaktır. 2002’nin kendi şartları olduğunu, artık 2024’ün kendi şartlarıyla geldiğini unutmadan koşacağız. Milletimizin nabzını daha iyi tutacağız; beklentilerini en hızlı şekilde karşılayacağız. Milletimizin hoşnutsuz olduğu alanları bizzat sahada tespit edeceğiz. Ve tüm gücümüzle bu sorun alanlarının üzerine gideceğiz, çözeceğiz. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Her gün sanki yarın seçim varmış gibi çalışacağız. Bizi iftira üretirken değil, Körfez’in temizliğinde göreceksiniz. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkan Vekili İpar Katre ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan katıldı.

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