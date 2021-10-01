Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'nı değerlendirdi

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Pre-Cop toplantısı kapsamında Milano'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ulusal katkı beyanı çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) onaylanması beklenen Paris İklim Anlaşmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Anlaşmaya taraf olma sürecini, "Bugüne kolay gelinmedi, gerçekten çok uzun bir müzakere süreci vardı." diyerek özetleyen Kurum, tüm bakanlıklarla toplantılar yaptıklarını ve atılacak adımları hep birlikte istişare ettiklerini, her toplantıda ilgili muhataplarla BM Genel Sekreteri ve diğer ülkelerin bakanlarıyla ve yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin Ek1 listesinde yer alması nedeniyle iklim finansmanına erişim noktasında bir haksızlığın söz konusu olduğunu dile getiren Kurum, şöyle konuştu: "Yapmış olduğumuz bu diplomasi trafiğiyle de yapılan müzakerelerle de hamdolsun bugün çok iyi bir noktaya geldik ve hem finansmana erişim noktasında hem de ülkemizin yeşil kalkınması çerçevesinde çok büyük fırsatlar var. Yeni bir kalkınma süreci tüm dünyada başlayacaktır ki biz de 84 milyonluk nüfusumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kalkınmada yerimizi alacağız ve en öndeki ülkelerden biri olacağız. Bütün sektörler adına bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."

"İNŞALLAH EKİM AYINDA GAZİ MECLİSİMİZ PARİS ANLAŞMASI'NA TARAF OLMA SÜRECİNİ TAMAMLAYACAKTIR"

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Gelinen süreçte 2053 yılında net sıfır emisyona erişilecek adımları da atacaklarını belirten Kurum, "Paris Anlaşması'na taraf olma sürecini Meclisimizin onayına gönderdik, inşallah ekim ayında Gazi Meclisimiz Paris Anlaşması'na taraf olma sürecini tamamlayacaktır." dedi. Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı ilk imzalayan ülkelerden olduğunu hatırlatan Kurum, "İnşallah 2021 yılında taraf olarak ülkemizin iklim değişikliği, yeşil kalkınma sürecindeki mücadelesine çok daha yeni fırsatlarla dahil olacağı bir başlangıca adım atıyoruz. Bu ülkemiz için çok önemli, hem ekonomik anlamda hem istihdam anlamında bütün sektörlerimizi etkileyen bir adım olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"TÜM ÜLKELERDEN BU NOKTADA TEBRİKLER, TAKDİRLER ALDIK"

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Bakan Kurum, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylama kararına diğer ülkelerin gösterdiği tepkilere ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Uzun müzakereler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayla paylaştığı Paris Anlaşması'na taraf olma sürecini, yine 2053'te sıfır emisyon hedefini çok mutlu, olumlu karşıladılar. Tüm ülkelerden bu noktada tebrikler, takdirler aldık. Yine ülkemizde baktığınızda gerek sivil toplum kuruluşlarından gerek gazetecilerimiz, gençlerimiz bunu mutlulukla karşıladılar, inşallah biz de onlar için atılması gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte yerleşimden iklim duyarlı kentleşmeye, akıllı şehir teknolojilerinin ülkemizde yaygınlaştırılmasına kadar birçok alanda atılımlarımızı yapacağız. Ülkemiz adına inşallah yeni fırsat kapılarının, yeni iş alanlarının açılacağı bir sürece dahil oluyoruz diye düşünebiliriz."

Kurum, iklim değişikliği konusunda üretimi artık yeşil ekonomiye dayalı yani sıfır emisyon üreten tesislere teşvikten, finans desteğine kadar birçok yeni atılımı, projeyi içinde barındıracak adımlar atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Biz gelişmekte olan bir ülke olmamıza rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli adımlar attık, çok önemli atılımlar yaptık ve bu adımlarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz ve Paris Anlaşması'na taraf olmakla yapmış olduğumuz bu müzakereler çerçevesinde kazanımlarımızla birlikte çok önemli bir süreci inşallah başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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"PARİS ANLAŞMASI'NA TARAF OLMAKLA BİRLİKTE TAAHHÜTLERİMİZİ ARTIK YAZILI BEYAN EDİYORUZ"

Bakan Kurum, ekim sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'na (COP26) ilişkin olarak da şunları kaydetti: "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünya liderleriyle birlikte Glasgow'da olacak. Türkiye olarak, Glasgow'da iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede Türkiye'nin samimiyetini ve kararlılığını net bir şekilde ortaya koyacağız. Zaten böyle bir sürecin içindeydik ve Paris Anlaşması'na taraf olmakla birlikte taahhütlerimizi artık yazılı beyan ediyoruz. Net sıfır emisyon hedefimize 2053 yılında inşallah erişileceğini tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bunun dışında gençlerimizin, mazlum coğrafyaların bu noktada talepleri var. Biz bugüne kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede yardıma ihtiyacı olan ülke varsa yardıma koştuk, elimizi uzattık. Aynı şekilde iklimle ilgili mücadelede de onların büyümesinde, gelişmesinde, sanayileşmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her türlü imkanı, bilgimizi, becerimizi, know how'umuzu onlarla paylaşacağımızı ilan edeceğiz. Dolayısıyla hem ülkemiz hem de tüm dünya milletleri adına bu karar çok önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız da tüm dünya ülkeleriyle, liderleriyle bu kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koyacaktır."