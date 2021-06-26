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Ekonomi
Haber Giriş: 26.06.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarını açıkladı

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Bakan Kurum Marmara'dan temizlenen müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden toplam 6.929 metreküp müsilajın temizlendiğini açıkladı. Kurum, kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden müsilaj seferberliğinde son rakamları verdi. 

"Marmara Denizi’mizdeki müsilaj seferberliğimizin on sekizinci gününde 425 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 25 Haziran’da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6.929 metreküp müsilajı bertaraf ettik." diyen Bakan Kurum, 25 Haziran itibarıyla İstanbul'da 3.102, Kocaeli'de 438, Bursa'da 153, Tekirdağ'da 154, Balıkesir'da 691, Çanakkale'de 714, Yalova'da 1.677 metreküp müsilajın düzenli depolama sahalarına gönderildiğini belirtti.

Bakan Kurum, "Temizleme seferberliğimizin yanı sıra aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızda 6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'miz için gece gündüz demeden sahadayız..." açıklamasında bulundu.

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