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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum mağdurlarla bir araya geldi

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Bakan Kurum mağdurlarla bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'taki yangından etkilenenlerin taleplerini dinledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşları ziyaret etti.

Kurum, Karavca Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar görenlerle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güzelyalı, Saraçlı ve Belenobası mahallelerinde de incelemelerde bulunan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Bakan Kurum mağdurlarla bir araya geldi



Vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını belirtmesi üzerine Kurum, İller Bankası eliyle en kısa zamanda mahalleye suyun ulaştırılacağını söyledi.
Kurum, mahallede yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ekipleriyle de bir araya geldi.

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