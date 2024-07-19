Bakan Kurum konutlarda taksit artış oranını açıkladı... TOKİ taksitlerine %50 ödeme kolaylığı

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taksit ödemelerinde vatandaşlara yüzde 50 oranında katkı sağlanacağını açıkladı. Bakan Kurum, “TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Murat Kurum

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre TOKİ Başkanı değişti. Eski Başkan Ömer Bulut, Bakan Yardımcılığı görevine getirilirken, TOKİ Başkan Yardımcısı olan Mustafa Levent Sungur yeni TOKİ Başkanı oldu.