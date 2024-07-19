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Bakan Kurum konutlarda taksit artış oranını açıkladı... TOKİ taksitlerine %50 ödeme kolaylığı

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#TOPLU Konut İdaresi#TOKİ#TOKİ Konutları
Bakan Kurum konutlarda taksit artış oranını açıkladı... TOKİ taksitlerine %50 ödeme kolaylığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 07:00

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren taksit artış oranı belli oldu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taksit ödemelerinde vatandaşlara yüzde 50 oranında katkı sağlanacağını açıkladı. Bakan Kurum, “TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Bakan Kurum konutlarda taksit artış oranını açıkladı... TOKİ taksitlerine %50 ödeme kolaylığı
Murat Kurum

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre TOKİ Başkanı değişti. Eski Başkan Ömer Bulut, Bakan Yardımcılığı görevine getirilirken, TOKİ Başkan Yardımcısı olan Mustafa Levent Sungur yeni TOKİ Başkanı oldu.

 

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#TOPLU Konut İdaresi#TOKİ#TOKİ Konutları

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