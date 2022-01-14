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Bakan Kurum: Kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı yok

#Murat Kurum#Nevşehir#Temel Atma Töreni
Bakan Kurum: Kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı yok

Nevşehir’de 409 Toplu Konut ile Derinkuyu İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma tesisinin temeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla atıldı. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, "Teröristle sözlü olduğunu anladık da; 'Yozgat’ta Kandil’i yerle bir edeceğim' diyen bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor?" dedi. Kurum, "Kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

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135 konutluk Nevşehir Kalesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 274 konut Kozaklı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ile Derinkuyu İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi açılış törenine katılmak üzere kente gelen Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum burada yaptığı konuşmada; “Biz milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz. Bu aslında malumun ilanıdır. Bunların yüce meclis çatısı altında var olması; hukukun da vicdanın da asla kabul etmeyeceği bir durumdur” dedi.

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"HİÇ KİMSENİN ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYA HAKKI YOKTUR"

"Bu Meclis; vatanı işgalden kurtarmış, Cumhuriyet’i ilan eden bir Meclis’tir" diyen Bakan Kurum; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle kurulmuş bağımsız bir Meclis'tir. Bu meclis; gerektiğinde 1974’te Kıbrıs’a asker çıkartmış oradaki kardeşlerine sahip çıkmış bir Meclis’tir. 15 Temmuz’da hain FETÖ'cülere meydan okumuş; milletin sarsılmaz iradesini, bağımsızlık ruhunu bütün dünyaya göstermiş Gazi bir Meclis'tir” dedi.

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"Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı yoktur" diyen Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Şehitlerimizin ahı, şehitlerimizin annelerinin ve babalarının ahı; teröristleri, terörle söz kesenleri ve bunlarla kol kola yürüyenleri maşeri vicdanda yargılayacak ve ebediyen mahkûm edecektir. HDP’nin terörle sözlü olduğunu anladık da; Yozgat’ta 'Kandil’i yerle bir edeceğim' diyen bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz? Siz 'Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum' diyen Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz. Aziz milletimiz bu ihaneti affetmez, teröre müsamaha gösterenlere asla tahammül etmez. Ve bunlara gereken cevabı dün olduğu gibi bugün de yarın da mutlaka verecektir. Varsın onlar; terörle, teröristle kol kola girsinler hatta söz kessinler. Biz yolumuza devem ediyoruz."

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha sonra 135 konutluk Nevşehir Kalesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 274 konut Kozaklı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Derinkuyu içme suyu ve içme suyu paket arıtma tesisinin temelini attı.

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Törene Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile davetliler katıldı.

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