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Bakan Kurum: Kasımda yeni proje armağan edeceğiz

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#Murat Kurum#Hatay#Proje
Bakan Kurum: Kasımda yeni proje armağan edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 16:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum " Daha önce açıkladığımız sahil bandında kardeşliği pekiştirecek sosyal projeyi yapacağımızı müjdelemiştik. Kasım ayı içinde İskenderun projesini armağan etmiş olacağız" dedi.

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Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Hatay'da ihya çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki demografik yapıyı koruyacağız. Birlik ve kardeşliği işin sonuna kadar devam ettireceğiz, vatandaşlarımıza konutları teslim etmek için motivasyonumuzdan ödün vermeyeceğiz dedik. Asi Nehri'ni önemiyoruz. Buradaki yürüyüş yollarıyla, parklarıyla bahçeleriyle yaşam alanlarıyla uygun olacak şekilde planlarımızı yapıyor inşa faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burası sellerde İskenderun'a zarar veren bir durumdaydı. Bu durumu ortadan kaldırmak için Ulaştırma Bakanlığımız deniz dibinde iyileştirme yaparak tedbirleri aldı. Daha önce açıkladığımız sahil bandında kardeşliği pekiştirecek sosyal projeyi yapacağımızı müjdelemiştik. Kasım ayı içinde İskenderun projesini armağan etmiş olacağız.
Vatandaşımızın istemediği hiçbir adımı atmadık, attırmadık. Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız.

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#Murat Kurum#Hatay#Proje

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