Kurum, Toplu Konut Ä°daresi (TOKÄ°) BaÅŸkanÄ± Ã–mer Bulut ve AltÄ±ndaÄŸ Belediye BaÅŸkanÄ± AsÄ±m BalcÄ± ile Cinderesi Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi kapsamÄ±nda AltÄ±ndaÄŸ'da yapÄ±mÄ± devam eden konutlarÄ± gezdi. Ã–rnek daireyi inceleyen Kurum, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi aldÄ±.Â Â Â Â Â

Daha sonra BaÅŸpÄ±nar Mahallesi'ne gelen Kurum, burada inÅŸasÄ± devam eden Millet BahÃ§esi'ni gezdi.Â Â Â Â Â

ArdÄ±ndan incelemelerde bulunmak iÃ§in AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi (AKM) Millet BahÃ§esi'ne gelen Kurum, burada aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â Â Â Â Â

Kurum, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde TÃ¼rkiye'de her alanda yatÄ±rÄ±mlarÄ±n hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸini belirterek, Kovid-19 salgÄ±nÄ± sÃ¼recine raÄŸmen kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m, sosyal konutlar, millet bahÃ§eleri ve belediyelerin ihtiyaÃ§ duyduÄŸu tÃ¼m alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Cinderesi Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesi kapsamÄ±nda 450 konuttan oluÅŸan Ã¶rnek Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Kurum, bu projenin aÄŸustos itibarÄ±yla tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â Â Â Â

Kurum, Ankara'nÄ±n 14 ilÃ§esinde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edildiÄŸini belirterek, "GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda Ã‡ankaya'da Ä°leri Mahallemizde bir binanÄ±n Ã§Ã¶kmesi sebebiyle hem bu binayÄ± hem de etrafÄ±ndaki 11 binayÄ± boÅŸaltmÄ±ÅŸ, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini baÅŸlatacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade etmiÅŸtik. Åžimdi 11 binada yaklaÅŸÄ±k 150 baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan projemizi TOKÄ° hazÄ±rladÄ±. Onun da bayramdan sonra hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlayacak ve sÃ¶z verdiÄŸimiz gibi bir yÄ±l iÃ§inde de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za konutlarÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz." dedi.Â Â Â Â Â

KÄ±zÄ±lcahamam'daki Kasaplar Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n geÃ§en ay yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kurum, "Orada da 64 dÃ¼kkan ve altÄ±nda otoparkÄ± olan, KÄ±zÄ±lcahamam'Ä±n iÃ§inde Ã§ok Ã¶rnek bir Ã§arÅŸÄ±mÄ±zÄ±, meydanÄ±mÄ±zÄ± kazandÄ±racak projemizi de baÅŸlatÄ±yoruz. Bayramdan sonra buranÄ±n da ihalesi gerÃ§ekleÅŸecek." bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â

Â "303 MÄ°LLET BAHÃ‡ESÄ° PROJESÄ°NDEN DE 80'Ä°NÄ° TAMAMLADIK"Â Â Â Â Â

Kurum, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± millet bahÃ§eleri projeleri kapsamÄ±nda 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahÃ§esi hedefiyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirerek, "Åžu ana kadar 79 ilimizde yaklaÅŸÄ±k 55 milyon metrekare alana sahip Ã¶rnek millet bahÃ§elerimizi projelendirdik, ihalelerini yaptÄ±k. 303 millet bahÃ§esi projesinden de 80'ini tamamlayÄ±p vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunduk. Bu kapsamda 81 ilimize 2023'e kadar projelerimizi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Ankara'daki 14 ilÃ§ede 4,1 milyon metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 20 millet bahÃ§esi projesinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Kurum, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"Bu kapsamda daha Ã¶nce Mamak ÃœreÄŸil Millet BahÃ§e'mizi aÃ§mÄ±ÅŸ ve vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunmuÅŸtuk. Åžu anda Akyurt'ta Sincan'da yine ilk fidanlarÄ±mÄ±zÄ± bahÃ§emizle buluÅŸturduk ve hep birlikte temel atma tÃ¶renlerimizi gerÃ§ekleÅŸtirdik. Kahramankazan, KÄ±zÄ±lcahamam, Ã‡ubuk ve Cebeci'de millet bahÃ§elerinde de inÅŸa aÅŸamasÄ± bitme safhasÄ±na geldi, bÃ¼yÃ¼k bir ilerleme kaydettik. En yakÄ±n zamanda bu projelerimizi bitireceÄŸiz."Â Â Â Â Â

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Â Ä°MRAHOR MÄ°LLET BAHÃ‡ESÄ°Â Â Â Â Â

Kurum, BaÅŸkentte Ä°mrahor'da daha Ã¶nce "Kanal Ankara" olarak bilenen alanda 193 bin metrekarelik bir proje etabÄ± olduÄŸunu anÄ±msattÄ±. Bakan Kurum, "Bu proje etabÄ±yla Ä°mrahor'u, GÃ¶lbaÅŸÄ± Arboretum alanÄ±na da baÄŸlayacak, oradaki doÄŸal yaÅŸamÄ± birbirine baÄŸlayacak Ã¶nemli bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Ä°lk etapta 193 bin metrekarelik alanda ihale Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z bitti, imalatlarÄ±mÄ±z da yÄ±l sonuna kadar tamamlanÄ±p Ä°mrahor Millet BahÃ§esi'ni AnkaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Bu proje bittiÄŸinde Eymir GÃ¶lÃ¼ ile GÃ¶lbaÅŸÄ±'nÄ±, Ä°mrahor'u, oradan Mamak'Ä± birbirine baÄŸlayacak ekolojik bir koridoru Ankara'mÄ±zÄ±n gÃ¼neyinde oluÅŸturacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

Ankara'da AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin de iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± Millet BahÃ§esi projesi hakkÄ±nda da bilgi veren Kurum, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â Â Â Â Â

"Bu projenin Ã¶nemi, Ankara'mÄ±zÄ±n hem gÃ¼neyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluÅŸturuyoruz. AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸi ile AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ni buradan GenÃ§lik ParkÄ±'mÄ±zÄ±, 19 MayÄ±s Stadyumu'muzu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ± alanÄ±nÄ± Ankara Hergelen MeydanÄ±'nÄ± ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel ve doÄŸal aksÄ± birbirine baÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ankara'mÄ±z bu alanda nefes alacak. AtatÃ¼rk Orman Ã‡iftliÄŸi ile GenÃ§lik ParkÄ±'nÄ± 19 MayÄ±s Stadyumu'muzun bulunduÄŸu alanÄ± birbirine baÄŸlayacak Ã§ok Ã¶nemli bir yeÅŸil alanÄ± kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz alan 760 bin metrekare ve hakikaten TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nyada Ã¶rnek gÃ¶sterilecek bir millet bahÃ§esi inÅŸasÄ±nda yÃ¼zde 86 oranÄ±nda ilerledik. BugÃ¼n hep birlikte imalatlarÄ± inceledik ve burayÄ± 30 AÄŸustos'a kadar tamamlayÄ±p vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine aÃ§mak istiyoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n teÅŸrifleriyle hem Ankara'mÄ±za hem bÃ¶lgemize hem TÃ¼rkiye'mize hizmet edecek millet bahÃ§esini 30 AÄŸustos'ta tÃ¼m hemÅŸehrilerimize kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."Â Â Â Â Â

Kurum, bu millet bahÃ§esinin iÃ§inde kÄ±raathane, kÃ¼tÃ¼phane, dinlenme alanlarÄ±, hobi bahÃ§eleri, Ã§ocuk oyun ve spor alanlarÄ±, kapalÄ± otopark gibi yerlerin de bulunacaÄŸÄ±nÄ± anlatarak, 760 bin metrekarelik alanÄ±n tramvayla da gezilebileceÄŸini kaydetti.Â Â Â Â Â

Bakan Kurum, yapÄ±lacak millet bahÃ§esinin deprem meydana gelmesi halinde de toplanma alanÄ± olarak kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â Â Â Â Â

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kurum, projenin tamamlanmasÄ±yla alanda gerÃ§ekleÅŸtirilecek sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel etkinliklere iliÅŸkin bilgi verdi.Â Â Â Â Â

Kurum, AKM Millet BahÃ§esi'nin 7 gÃ¼n 24 saat iÅŸleyen Ã§ok Ã¶nemli bir merkez olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ã–nemli bir yatÄ±rÄ±m. Ã‡ok Ã¶rnek bir proje olacak, Ã§ok Ã¶nemsiyoruz." dedi.Â Â Â Â Â

Projeyi aÄŸustos ayÄ± iÃ§erisinde tamamlayacaklarÄ±nÄ± yineleyen Kurum, "Ankara'nÄ±n Central ParkÄ± diyebiliriz. Ä°stanbul'dakine ne diyeceÄŸiz? Hyde Park olabilir." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

SORULARI YANITLADI

Kurum, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yÃ¶nelik sorusunu cevapladÄ±, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun belediyenin konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklara iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.Â Â Â Â Â

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na yÃ¶nelik bir soru Ã¼zerine, kendilerine bir hedef koyduklarÄ±nÄ± belirten Kurum, "Biz 2020 yÄ±lÄ±nda gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n talimatlarÄ±yla kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde tÃ¼m Ã¼lkemizde dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi gereken 1,5 milyon yapÄ± olduÄŸunu ve her yÄ±l 300 bin konut, 5 yÄ±l iÃ§erisinde de bu konutlarÄ±n tamamÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projelerine tabi tutmak suretiyle en azÄ±ndan acil Ã¶ncelikli konutlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ saÄŸlamak amacÄ±yla bir hedef koyduk ve bu hedef doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.Â Â Â Â Â

TÃ¼m projelerde kira ve taÅŸÄ±nma yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Kurum, yapÄ± maliyetlerinde ise yÃ¼zde 30'a, 40'a varan destekleri olduÄŸunu bildirdi.Â Â Â Â Â

Åžu an sahada, Ä°stanbul'da 118 bin 500 olmak Ã¼zere fiilen 272 bin kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini aktaran Kurum, "Åžu an BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yapÄ±m iÅŸleri kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ fiilen 90 milyarlÄ±k Ã¼styapÄ± inÅŸaatÄ± devam etmektedir. Hedefimiz hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini yÃ¼rÃ¼tmektir." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve deprem konularÄ±nÄ±n siyaset Ã¼stÃ¼ bir konu olduÄŸuna dikkati Ã§eken Murat Kurum, hiÃ§bir ayrÄ±m gÃ¶zetmeksizin TÃ¼rkiye'nin tamamÄ±nda projelerin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.Â Â Â Â Â

Bakan Kurum, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"Biz eser Ã¼retiyoruz, iÅŸ Ã¼retiyoruz, eser siyaseti yapÄ±yoruz ve yapmaya da devam edeceÄŸiz. Bizim iÃ§in kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konusunda sempozyumdur, konferanstÄ±r artÄ±k bu dÃ¶nemi geÃ§tiÄŸimizi, geÃ§memiz gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. HÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini yÃ¼rÃ¼tmeliyiz. Burada demagoji yapmaya, siyaset yapmaya, bahane Ã¼retmeye artÄ±k gerek, yer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. EÄŸer herhangi bir belediyemiz olur ya bir sahaya giremiyorsa, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m noktasÄ±nda bu sahaya girmede imtina ediyorsa, zorluk yaÅŸÄ±yorsa gelsinler bize. Biz vatandaÅŸÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek her alana gidiyoruz. BugÃ¼n gitmediÄŸimiz, dokunmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilÃ§emiz, ilimiz yok. Her yere gidiyoruz, vatandaÅŸÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. OnlarÄ±n rÄ±zasÄ± Ã§erÃ§evesinde hÄ±zlÄ±, yerinde, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ prensipleriyle kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini yÃ¼rÃ¼tmeye gayret gÃ¶steriyoruz.Â Â Â Â Â

Belediyelerimizden de Ã§aÄŸrÄ±m, bu konuya hakikaten taÅŸÄ±n altÄ±na elini koyarak sÃ¼rece dahil olmalarÄ±dÄ±r. Onlar da Ã§orbada bir kaÅŸÄ±k tuzu olsun, bu projenin bir tarafÄ±ndan onlar da tutsunlar ve TÃ¼rkiye'deki bÃ¼tÃ¼n riskli alanlarÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼relim istiyoruz. Bu konuda da sahada olur ya giremedikleri alanlar olursa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z binalarÄ±na girme noktasÄ±nda mÃ¼saade etmedi, riskli binalarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± noktasÄ±nda yetkilerin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor, sÃ¶ylÃ¼yorlarsa gelsinler bize, her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi ilgili tÃ¼m belediyelerimizle 81 ilimizde, 84 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±za hizmet vermeye hazÄ±rÄ±z. Bu anlayÄ±ÅŸtan hiÃ§bir zaman geri durmadÄ±k ve durmayacaÄŸÄ±z. Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ siyaset Ã¼stÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz ve gÃ¶rmeye de devam edeceÄŸiz. Bu sÃ¼rece bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±z budur. "Â Â Â Â Â

KANAL Ä°STANBUL PROJESÄ°

Bakan Kurum, Kanal Ä°stanbul Projesi'ne yÃ¶nelik soruyu yanÄ±tlarken de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n iÅŸaret ettiÄŸi ÅŸekliyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.Â Â Â Â Â

Ä°lk olarak 200 bilim adamÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ã‡ED Raporunun hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kurum, raporun, bÃ¼tÃ¼n bu bÃ¶lgedeki doÄŸal kaynaklarÄ±n, tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerlerin korunmasÄ±na kadar, ekolojik yaÅŸamÄ± koruyarak, proje iÃ§erisinde dikkate alÄ±nmasÄ± gereken tedbirleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Akabinde 100 bin Ã¶lÃ§ekli Ã§evre dÃ¼zeni planÄ±, 5 bin ve bin Ã¶lÃ§ekli uygulama imar planlarÄ±nÄ±n da hazÄ±rlanarak askÄ±ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Kurum, yapÄ±lan itirazlarÄ±n hemen hemen yÃ¼zde 80'ine yakÄ±nÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

SÃ¼reci karar verdikleri ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmeye gayret gÃ¶sterdiklerini dile getiren Kurum, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â Â Â Â Â

"Ã–rnek bir ÅŸehircilik olacak. BoÄŸazÄ±mÄ±zÄ±n korunmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, Ä°stanbul'umuza katma deÄŸer saÄŸlayacak Kanal Ä°stanbul Projesi'ne kararlÄ± bir ÅŸekilde devam ediyoruz. Her tÃ¼rlÃ¼ etkiyi, gerek Ã§evresel etkiyi gerek oradaki kÃ¼ltÃ¼rel yaÅŸamÄ±, yabani yaÅŸamÄ±, su kaynaklarÄ±nÄ±, depremsel etkisini, hepsini ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde etÃ¼t ediyor ve bu ÅŸekilde projelerimizi yapmaya gayret gÃ¶steriyoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi inÅŸallah yaz aylarÄ±nda temelini atarak Kanal Ä°stanbul Projesi'ni baÅŸlatacaÄŸÄ±z ve vatandaÅŸÄ±mÄ±za her verdiÄŸimiz sÃ¶zÃ¼ tuttuÄŸumuz gibi bu projeyi de yaparak, Ä°stanbul'umuzun marka deÄŸerine deÄŸer katacak, rezerv alanlarÄ±yla Ä°stanbul'un dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne katkÄ± saÄŸlayacak, toplanma alanlarÄ±yla, Ar-Ge alanlarÄ±yla, Ã¼niversite alanlarÄ±yla bÃ¶lgeye, Ã¼lkeye deÄŸer saÄŸlayacak projemizi de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz."Â Â Â Â Â

Projelerdeki kÃ¶prÃ¼lerle ilgili bir soru Ã¼zerine de UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sÃ¼reci yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Kurum, "BildiÄŸim kadarÄ±yla UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÃ¶prÃ¼ye iliÅŸkin ihale sÃ¼recini de tamamladÄ±. ArtÄ±k orada sÃ¶zleÅŸme ve yapÄ±m sÃ¼recine iliÅŸkin yaz aylarÄ±nda da inÅŸallah temel atÄ±lacaktÄ±r. KÃ¶prÃ¼yle baÅŸlayacak, 6 tane bildiÄŸim kÃ¶prÃ¼mÃ¼z var, o kÃ¶prÃ¼lerin de yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Orada doÄŸal yaÅŸamÄ± bozmamak adÄ±na ekolojik kÃ¶prÃ¼ler de var. SonuÃ§ta yaÅŸamÄ±n sÃ¼rekliliÄŸi adÄ±na da bu kÃ¶prÃ¼lerin yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Kanal Ä°stanbul Projesi'nin bir parÃ§asÄ±dÄ±r, oradan baÅŸlayÄ±p 6 sene iÃ§erisinde de projenin tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â Â Â Â Â

Ankara 19 MayÄ±s Stadyumu'na iliÅŸkin soruyu da yanÄ±tlayan Bakan Kurum, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â

"GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yine BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu protokol kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TOKÄ° BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Projelendirme son safhaya geldi. Ä°nÅŸallah GenÃ§lik Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla bu projeyi yÃ¼rÃ¼tÃ¼p Ankara'mÄ±za 19 MayÄ±s StadÄ±'nÄ± yenilenmiÅŸ haliyle kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Yaz aylarÄ±nda inÅŸallah oranÄ±n da ihalesi tamamlanÄ±r, hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±m sÃ¼recine baÅŸlarÄ±z. Ä°stanbul'daki Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nun da projelerini beraber yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz, TOKÄ° BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yÄ±l iÃ§inde inÅŸallah ikisini de ihale edecek ve 2023'e yetiÅŸecek ÅŸekliyle, Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda, hem Ankara'mÄ±za Ã¶rnek bir stadyumu, yine Ä°stanbul'umuzda da Ã¶rnek gÃ¶sterilebilecek her tÃ¼rlÃ¼ organizasyonun yapÄ±labileceÄŸi bir spor salonunu Ã¼lkemize kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."Â Â Â Â Â

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