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Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta ilk kazmayı vurduk

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#Kahramanmaraş#Deprem#Murat Kurum
Bakan Kurum: Kahramanmaraşta ilk kazmayı vurduk
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 10:02

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk. Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdü çalışmaları tamamlandı" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

Videoda, Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.

Bakan Kurum: Kahramanmaraşta ilk kazmayı vurduk

“RADYE TEMEL ÜZERİNE KALIP TÜNEL SİSTEMİYLE İNŞA EDİLECEK KONUTLARDA GÜVENLE OTURULACAK”

Bakanlık açıklamasında, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta 1.748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı. Videoda, “Daha güvenli ve sağlam konutlar için var gücümüzle çalışıyoruz.” ifadesine yer verildi.

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#Kahramanmaraş#Deprem#Murat Kurum

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