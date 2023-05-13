Bakan Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Yarın siyasi ikballerini, geleceklerini sırtlarını teröristlere, teröre Kandil’e dayayanlar kaybedecek, Yasin Börü’nün annesi kazanacak, Eren Bülbül’ün annesi kazanacak, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak” dedi.

Bakan Murat Kurum, 14 Mayıs seçimine bir gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Ataşehir’de Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı koordinesinde Bayburtlularla bir araya gelen Bakan Kurum, vakıf üyeleri tarafından davul ve zurna eşliğinde karşıladı. Bakan Kurum, Bayburtlulardan yarın gerçekleşecek seçim için destek istedi.

“BU SALON DİYOR Kİ; TÜRKİYE YÜZYILI GELİYOR, BU SALON DOĞRU ZAMAN, DOĞRU KARAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYOR”

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Bakan Kurum, karşılaştığı manzaranın 14 Mayıs’ı müjdelediğini belirterek, “Bu salon bize ne diyor biliyor musunuz? Bu salon bize yarın akşamki zaferimizi müjdeliyor. 14 Mayıs’ı müjdeliyor. Bu salon diyor ki; Türkiye Yüzyılı geliyor. Bu salon doğru zaman, doğru karar Recep Tayyip Erdoğan diyor. Sizlere Bayburt sevdalısı, Bayburt için gece gündüz çalışan, koşturan liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Doğu Anadolu ile Karadeniz’i birbirine bağlayan, tarihi İpek Yolu üzerinde kurulan Bayburt’umuzun bugün birbirinden kıymetli dernekleriyle, burada yine birbirinden kıymetli kardeşlerimizle, yiğit evlatlarıyla Bayburt’un bir aradayız. Dede Korkut’un Bayburtlu zihninin, alimlerin, evliyaların diyarı Bayburt’un güzel insanlarıyla biriz, beraberiz ve gönül gönüleyiz. Bizleri siz kıymetli kardeşlerimizle buluşturan rabbimize hamdediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzel buluşmamıza da vesile olan burada Bayburt Vakfı başkanımıza, dernek üyelerimize, vakıf yönetimine ve siz değerli kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz.” ifadelerine yer verdi.

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“BU DÜNYANIN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN GÖREBİLECEĞİNİZ BİR MANZARA DEĞİLDİR, 46. GÜNDE İLK TEMELLERİMİZİ ATTIK VE ŞU AN SAHADA 11 İLİMİZDE TAM 155 BİN KONUTUN İNŞAATI DEVAM ETMEKTEDİR”

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Önceliklerinin deprem bölgesi olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Büyüklerimiz şöyle der; ‘Ortak acılar insanları birbirine sımsıkı bağlar.’ Bugün sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşasak da kalbimiz buruk. Çünkü 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem sebebiyle 11 ilimiz sarsıldı. Acısını hepimiz, tüm Bayburtlular, 85 milyon hissettik ve bu depremde 50 bin 400 canımızı yitirdik. Kardeşlerimizin yarasını sarmak için afetin ilk anından itibaren gece gündüz çalışarak orada 85 milyonla tek yürek olduk ve 11 ilimize, 11 ilimizdeki afetzede kardeşlerimizin yardımına koştuk. Afetin ilk anından itibaren seferberlik anlayışıyla başlattığımız çalışmalarımızda 15. gün ilk sözleşmelerimizi imzaladık. 46. Günde ilk temellerimizi attık ve şu an sahada 11 ilimizde tam 155 bin konutun inşaatı devam etmektedir. Bu dünyanın neresine giderseniz gidin görebileceğiniz bir manzara değildir. Afet olacak, afetten 3 ay sonra hızlı bir şekilde 155 bin konutu başlatacaksınız. Yine 2,5 ayda, bayramın 2. günü orada Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te ilk konutları teslim edeceksiniz. Bu devletimizin gücüdür. Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonudur. Bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda da 650 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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“YARISI BİZDEN’ KAMPANYAMIZA BUGÜN TAM 678 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞVURU YAPTI, SİZLERE SÖZÜMÜZDÜR, İSTANBUL’UMUZDA TEK BİR RİSKLİ YAPI BIRAKMAYACAĞIZ”

Bakan Kurum, deprem bölgesinden sonra İstanbul’a odaklanacaklarına dikkat çekerek, “Yine önceliğimiz tabi ki deprem bölgesi. Ama ardından davamızın şehri İstanbul’un da en büyük probleminin deprem olduğunu, bu şehrin bir deprem şehri olduğu gerçeğini asla unutmadık. Ve bu anlayışla şimdi güvenli konutlar, huzurlu yuvalar diyoruz. İstanbul’da 1,5 milyon konutluk 100 yılın dönüşümü diyoruz. Yarısı bizden, yarısı devletimizden diyoruz. Ve bu kapsamda İstanbul’umuzdaki tüm riskli yapıları inşallah vatandaşlarımızla el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. Dönüştüreceğimiz konutların maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz. İşte az önce kıymetli abimiz sordu. Parsel bazında olursa, hisseli parsel olursa ne olur diye. Biz gerek kat mülkiyetine girmiş, ruhsatını, iskanını almış, gerekse arsa tapulu olan tüm kardeşlerimizle birlikte, eğer üstünde bina varsa, o bina riskliyse hepsini inşallah el ele vereceğiz, dönüştüreceğiz. 200 bin konutu yerinde yapacağız, hızlı yapacağız gönüllü yapacağız ve aylık 5 bin 625 lira taksitle 2+1 100 metrekare konutlarımızı dönüştüreceğiz. Bu süreçte de vatandaşlarımıza 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira da taşınma yardımıvereceğiz. İşte bugün tam 678 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. ’Yarısı Bizden’ kampanyamıza. Sizlere sözümüzdür. İstanbul’umuzda tek bir riskli yapı bırakmayacağız. İstanbul’umuzu hiç kimsenin insafına, beceriksizliğine terk etmedik, bundan sonra da asla ve asla terk etmeyeceğiz.” dedi.

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“BAYBURTLU KARDEŞLERİMİZ DAHA ÇOK HANGİ ALANDA YAŞIYORSA VEYA HANGİ İLÇEYE ULAŞIM DAHA KOLAYSA EN KISA ZAMANDA BAYBURT’UMUZA BİR TANE BAYBURT KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ”

Bakan Kurum, Bayburt’a milyarlarca liralık yatırım yapıldığını belirterek, “Bayburt’un bir yanda ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ projemiz kapsamında yuvalarımız ve arsalarımız için çalışırken, hak sahibi kardeşlerimizi belirlerken, diğer yandan da şehrimize millet bahçesi kazandırıyoruz. Bayburtlu hemşerilerimiz yine Bayburt’un güzel insanları ile buluşmaya gelirken onlara da burada müjde vermeden olmaz dedik. Hazır mıyız? Evet az evvel Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanımız İsrafil Kahraman 200 binden fazla Bayburtlu olduğunu söyledi. Bayburtlu kardeşlerimizin yaşadığı İstanbul’da Bayburt’tan gelip işte burada birlik, beraberlik içerisinde vakit geçirecekleri bir kültür ve sanat merkezine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bayburtlu kardeşlerimizin bu talebine kayıtsız kalmak olmaz dedik. Buradan başkanım sözünü veriyoruz. Sizlerin tercih edeceği, sizlerin Bayburtlu kardeşlerimiz daha çok hangi alanda yaşıyorsa veya hangi ilçeye ulaşım daha kolaysa en kısa zamanda Bayburt’umuza bir tane Bayburt Kültür ve Sanat Merkezi kazandıracağız. Bu bizim size sözümüzdür.” ifade etti.

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“GENÇ OSMAN STADYUMU’MUZ VAR, STADYUMUMUZUEN KISA ZAMANDA ŞEHRİN DIŞINA TAŞIYACAĞIZ VE ESKİ STAT YERİNİ DE BAYBURTLU KARDEŞLERİMİZİN, GENÇLERİMİZİN, YİNE ORADA YENİ YAŞAM ALANLARI, ORADAKİ İHTİYAÇLARINI GİDERECEK PROJEYİ DE GELİŞTİRECEĞİZ”

Bayburt’a kazandırılan askeri kışlanın ilk etabının tamamlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, “İkinci kısmının da ihalesini en kısa sürede yaparak Genelkurmay Başkanımız da Bayburtlu. Yine orada Bayburt’un istihdamı adına, Bayburt’un geleceği adına kışlamızın ikinci etabını da söz verdiğimiz gibi tamamlayacağız. Yine şehrin içinde kalan Genç Osman Stadyumu’muz var. Stadyumumuzu en kısa zamanda şehrin dışına taşıyacağız ve eski stat yerini de Bayburtlu kardeşlerimizin, gençlerimizin, yine orada yeni yaşam alanları, oradaki ihtiyaçlarını giderecek projeyi de geliştireceğiz. Tüm projelerimiz Bayburtlu kardeşlerimizin için hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİZİM MAZİMİZDİR, BUGÜNÜMÜZDÜR, YARINIMIZDIR, 5 BİN YILIK TARİHİMİZİN, BİN YILLIK ANADOLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN BİZE EMANETİDİR”

Yarın sandığa gidileceğinin altını çizen Bakan Kurum, “Recep Tayyip Erdoğan 85 milyon büyük Türkiye ailesine, aziz milletimize, Bayburtlulara emanettir. Recep Tayyip Erdoğan bizim mazimizdir, bugünümüzdür, yarınımızdır, 5 bin yılık tarihimizin, bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün bize emanetidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yürüyen Alsancak’ diyen Mehmet Akif’in emanetidir. ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in emanetidir. ‘Yeter söz milletindir’ diyen şehit Adnan Menderes’in emanetidir. Cumhurbaşkanımız bize ‘Devlet millet içindir’ diyen Turgut Özal’ın, ‘İman varsa imkan da vardır’ diyen rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. ‘Gençler, gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız’ diyen Alparslan Türkeş’in emanetidir. ‘Bana imanımın ışığı yeter’ diyen şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetidir.” dedi.

“YARIN AYNI ZAMANDA CENNETİN AYAKLARI ALTINA SERİLDİĞİ ANNELERİMİZİN GÜNÜ. BEN BURADAN BİZLERİ BÜYÜTÜP DEVLETE, VATANA VE MİLLETE HAYIRLI BİR EVLAT OLMAK İÇİN YETİŞTİREN HER ZOR ANIMIZDA YANIMIZDA OLAN, YANI BAŞIMIZDA OLAN BAŞTA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZ, ANNELERİMİZ OLMAK ÜZERE TÜM ANNELERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM”

Bakan Kurum, 14 Mayıs’ın seçimin yanı sıra ‘Anneler Günü’ olması sebebiyle de ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, “Yarın aynı zamanda cennetin ayakları altına serildiği annelerimizin günü. Ben buradan bizleri büyütüp devlete, vatana ve millete hayırlı bir evlat olmak için yetiştiren her zor anımızda yanımızda olan, yanı başımızda olan başta şehit ve gazi ailelerimiz, annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anneler gününü gönülden kutluyorum. Yarın siyasi ikballerini, geleceklerini sırtlarını teröristlere, teröre Kandil’e dayayanlar kaybedecek. Yasin Börü’nün annesi kazanacak. Eren Bülbül’ün annesi kazanacak, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. Tüm annelerimiz kazanacak. Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek ve Türkiye’nin lideri, milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan kazanacak.” şeklinde konuştu.