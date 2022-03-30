Bakan Kurum: İklim Finansman Çalışma Grubu’nu bu yılın ilk yarısında kuracağız

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“İklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) bugün başladı. ATO Congresium'da gerçekleşen zirvede 10 ayrı alanda 321 konuşmacı söz alacak.

OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katılmak için Fransa’ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum programa video mesaj ile katıldı.

Video mesajına “Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nin ülkemiz, milletimiz, ortak evimiz dünyamız için, Ankara’mız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” diyerek başlayan Bakan Kurum; “Fransa'da dijital dönüşüm, net sıfır ekonomi, iklim finansmanı konularının istişare edileceği OECD Çevre Bakanları Toplantısı nedeniyle aranızda bulunamıyorum. Eko İklim Zirvesi’ni düzenleyen Ankara Ticaret Odamıza ve değerli başkanı Sayın Gürsel Baran Bey'e, tüm katılımcılarımıza, panelistlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

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“20 YILDAKİ BAŞARIMIZI, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE DE GÖSTERMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

Son 20 yılda 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleştiğini ve 1,2 milyon insanın bu afetlerde hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakan Kurum, “Bu felaketler küresel ekonomiyi vurmuş, olumsuz etkisi de tam 3 trilyon doları aşmıştır. İklim değişikliği ülkemizde de son yıllarda giderek etkisini, şiddetini arttırmaktadır. Giresun, Ordu, Rize, Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sellerle, Antalya ve Muğla'da yangınlarla karşı karşıya kaldık. Biz Türkiye olarak Ankara Congresium’da, ki siz kıymetli paydaşlarımızla birlikte aslında son 20 yılda eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, enerjiden çevre ve şehirciliğe kadar hemen hemen her alanda büyük bir başarı hikâyesi yazdık. Bu başarıyı iklim değişikliği ile mücadele ve uyum noktasında da göstermek mecburiyetindeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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"YEŞİL TAHVİL, KİRA SERTİFİKASI VE DİĞER SERMAYE ARAÇLARI PİYASALARINI ULUSAL ÇAPTA GELİŞTİRECEĞİZ"

Video mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeşil Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini ortaya koymasının Türkiye için yeni bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Türkiye bugün toplumun her kesiminin fikrini alan, şeffaf, katılımcı, verimli bir gayretin içerisindedir. Bunun en kıymetli nişanesi hiç şüphesiz Türkiye'nin ilk iklim şûrasının düzenlenmiş olmasıdır. Şûramıza akademisyenlerimizden özel sektörümüze, Sivil Toplum Kuruluşlarımızdan sanatçılarımıza, çiftçilerimizden iş insanlarımıza kadar bini aşkın katılımcı ve panelist iştirak etmiştir. En kıymetlisi de 209 üniversitemizden katılan iklim elçilerimiz ile birlikte düzenlediğimiz gençlik oturumu ile başlayan şûramızı, 7 temel başlıkta, 217 tarihî politika önerisiyle tamamladık.” diye konuştu.

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Bakan Kurum, İklim Şûrası’nda ortaya çıkan 7 önemli başlığı ise şöyle açıkladı:

“İlk kez bu buluşma vesilesiyle ekonomi ve iklim özelliğinde öne çıkan özel sektörümüzün dikkatle beklediği 7 önemli başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum:

Birincisi 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi için ihtiyacımız olan Ulusal Yeşil Finans Stratejisini inşallah 2023 yılının sonuna kadar tamamlayacağız.

İkincisi kamu özel sektör ve akademisyenlerimizden müteşekkil İklim Finansman Çalışma Grubu’nu 2022 yılının ilk yarısı bitmeden kuracağız.

Üçüncüsü ise İklim Finans Çalışma Grubu’muz sektörlerimiz ihtiyaç duyacağı finansman ve teşviklere ilişkin kriterleri belirleyecek ve özel bir rehber hazırlayacak.

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Dördüncüsü ise yeşil kredi, yeşil fon, yeşil finansal kiralamaya dair uluslararası standartlarda uyumlu altyapıyı da inşallah 2024 yılı başına kadar kurmuş olacağız.

Beşincisi ise değerli misafirler yeşil ve sürdürülebilir yatırımların finansmanını en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bunun içinde yeşil tahvil, kira sertifikası ve diğer sermaye araçları piyasalarını ulusal çapta geliştireceğiz.

Altıncısı iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan sektörlerimizi koruyacağız. Potansiyel tüm riskleri bu çerçevede belirleyeceğiz ve buna göre hareket edeceğiz.

Yedinci olarak da Avrupa Yeşil Mutabakatına, ki baktığınızda ticaretimizin şu an yüzde 50'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Dolayısıyla bu mutabakata güçlü bir uyum sağlamak için Ulusal Emisyon Ticaret Sistemini kuracağız. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle de sanayicimizin temiz üretimlerini destekleyeceğiz.”

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BAKAN KURUM: İKLİM DOSTU EKONOMİ SEFERBERLİĞİ ARTIK BAŞLAMIŞTIR

Kurum video mesajına şöyle son verdi:

“Değerli dostlar bundan 500 yıl önce tarihin ilk çevre nizamnamesini yayınlayan, 600 yıl önce hayvanlar için hastaneler kuran biziz. Suyu evlere ulaştırmak için kanallar açarak tarihin ilk çevreci mühendislik çözümlerini üreten biziz. Geri dönüşümün, atık üretmeyen evlerin ilk örneklerini uygulayan bizim medeniyetimiz. Ben şuna yürekten inanıyorum ki; Yeşil Dönüşüm gibi büyük bir devrimi de yine biz, yine bu medeniyetin varisleri gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye için iklim dostu ekonomi seferberliği artık başlamıştır. Türkiye bu seferberliği zirveye taşımak için yenilenebilir enerji, iklim dostu şehircilik gibi katma değeri yüksek sektörlere artık tüm gücüyle yönelmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti güçlü altyapısıyla 2053’te dünyanın yeşil ekonomi merkezi olacaktır. Ben Eko İklim Zirvesi’ndeki tüm dostlarımızın ülkemizin yeşil kalkınma devrimine en kıymetli katkıları sağlayacağına yürekten inanıyorum. Programda emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor, bütün katılımcılara başarılar diliyorum.”

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TOGG SAHNE ALACAK

Türkiye'nin çevre dostu elektrikli otomobili TOGG’un da sahne alacağı zirvede çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına ilişkin etkinlikler de yer alacak. Oluşturulacak bir parkurda katılımcılara elektrikli bisiklet kullanımı imkânı verilerek bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanacak.

Ayrıca Anadolu Ajansı ve Medya-İş Sendikası iş birliğiyle iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraflardan oluşan birde sergi açılacak.