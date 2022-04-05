Bakan Kurum 'Bu bir rekor' diyerek duyurdu: Dünyada TOKİ kadar konut üreten yok

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Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde düzenlenen iftar programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve şantiye çalışanları katıldı.

Bakan Kurum, yemeğin ardından yaptığı açıklamada, Sincan TOKİ proje alanının Türkiye'nin şehirciliği ve milletin yarınları açısından kıymetli ve sembolik değeri olduğunu olduğunu belirterek, "Bundan tam 9 ay önce, Temmuz 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bir hız ve yöntemle, TOKİ'mizin ürettiği 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini buradan, bu mekandan gerçekleştirdik. Büyük bir coşkuyla, heyecanla, mutlulukla ülkemizin 7 bölgesine bağlanarak binlerce kardeşimizin anahtarlarını buradan teslim ettik" dedi.

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'2023 YILINDA KONUTLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ'

Son 3 yılda TOKİ'nin konut üretim sayılarını artırdıklarını ve faaliyet alanlarını genişlettiklerini ifade eden Kurum, "Çalışmalarımızı, sosyal konut üretimi, kentsel dönüşüm projeleri, tarihi alanların ihyası, yeni sanayi alanları üretimi, millet bahçeleri, afetler sonrası konut ve sosyal donatı üretimi ve yurt dışında konut yapımı gibi 7 farklı alanda yürütüyoruz. Bundan tam 20 yıl önce 'Bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın, kimse umutsuz ve çaresiz olmasın' dedik. Evini yapıp, yuvasını kurup, anahtarlarını verelim, yıllarca ihmal edilmiş bu milleti, biz mutlu edelim istedik. Bu anlayışla 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemizdeki konutlarımızın tamamının inşaatları harıl harıl devam ediyor. İnşallah 2023 yılında tüm konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

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'20 YILDA 5 MİLYON VATANDAŞIMIZI EV SAHİBİ YAPTIK'

Kurum, TOKİ ile birlikte yaklaşık 5 bin şantiyede dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştıklarını ve Türkiye'ye yaklaşık 1,2 milyon yuva kazandırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ne kadar değerli bir işe imza attığınızı bilmeniz için şunun altını önemle çiziyorum: Bugün dünyada TOKİ gibi bu kadar çok sayıda konut üreten başka hiçbir kamu kuruluşu yoktur. Bu anlamda rekor kırılmıştır. Bu rekoru da sizler kırdınız. 20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık, duasını aldık. İşte bu duaları da sizlerle işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle birlikte aldık. Sizlerin kar kış demeden, soğuk sıcak demeden, gece gündüz bilmeden inşa ettiği evler, bugün nice yavrumuza sıcak yuva oldu. Terörden temizlenen yerlerde, huzur dolu evleri sizlerle inşa ettik. Deprem riski taşıyan bölgelerdeki sağlıksız yapı stoklarını birlikte temizleyip onlara güvenli konutları yine birlikte sunduk. Bir zamanlar bu ülkede milletimizin önünden dahi geçmesine izin verilmeyen, şehrin en değerli yerlerini millet bahçeleri yaparak bu aziz millete hep birlikte kazandırdık. Edirne'den Hakkari'ye, Siirt'ten Konya'ya kadar kurduğumuz tüm millet bahçelerinde, Diyarbakır Sur'dan İstanbul Fikirtepe'ye, İzmir Bayraklı'dan Elazığ Abdullahpaşa'ya kadar inşa ettiğimiz tüm konutlarda, Ankara'dan Samsun'a, Karabük'ten Rize'ye kadar hayata geçirdiğimiz tüm kentsel dönüşüm çalışmalarımızda sizlerin alın teri var."