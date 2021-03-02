Bakan Kurum: Hazine taşınmazımızı bedelsiz tahsis ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, “Geçtiğimiz aralık ayında, Yeşilay ile vatandaşlarımızı zararlı alışkanlıklardan koruma ve bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırma amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu özel protokolle; 76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsis ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilay Haftası nedeniyle Sarayburnu'ndaki Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, bağımlılıklarla mücadele faaliyetleri kapsamında kurulacak danışma merkezleri için hazine taşınmazlarının Yeşilay'a tahsis edilmesini içeren iş birliği protokolü çerçevesinde yapılacak çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, TOKİ Daire Başkanı Murat Oskay, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve ilgili yetkililer katıldı.

"BİRÇOK HAZİNE TAŞINMAZIMIZI 49 YIL SÜRE İLE BEDELSİZ TAHSİS ETTİK"



Yeşilay'ın 101. yıl dönümünü tebrik ederek sözlerine başlayan Kurum, “Yeşilay'ımız, 100 yılı aşkın süredir alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla; samimiyetle mücadele ediyor. Ve tüm yönüyle de tüm dünyada örnek gösteriliyor. Bilhassa, bir sağlık felaketi olmasının yanında, çevre kirliliğinin de en büyük sebeplerinden olan sigarayla mücadele konusundaki çalışmalarıyla, hakikaten özel bir tebriki hak ediyor. Ülkemizi sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için var gücüyle çalışan, gençlerimiz için mücadele eden Yeşilay'ımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında, Yeşilay ile vatandaşlarımızı zararlı alışkanlıklardan koruma ve bağımlılıklarla mücadele faaliyetlerini yaygınlaştırma amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu özel protokolle; 76 ilimizdeki birçok hazine taşınmazımızı 49 yıl süre ile kurumlarımıza bedelsiz tahsis ettik" diye konuştu.

REHABİLİTASYON VE DANIŞMA MERKEZİ OLARAK KULLANILACAK



"Yeşilay'ımız için Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi olarak kullanılmak üzere; 30 İlimizde, 13 tanesi kullanıma hazır binadan ve arsalardan oluşan toplam 148 bin metrekarelik taşınmazımızı 49 yıllığına bedelsiz olarak tahsis ettik" diyen Bakan Kurum, “Diyarbakır ve Bursa'mızda; Yeşilay danışma merkezi için tahsis ettiğimiz alanlarda inşa çalışmalarına da TOKİ eliyle hızla devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki, illerde kuracağımız hem rehabilitasyon hem danışma merkezilerimizde birçok hayata dokunacak, gençlerimizi kötü alışkanlardan kurtaracak birer yuva olacaktır. Yanlış zamanda, yanlış mekânda, yanlış insanlarla tanışan ve bağımlı olan gençlerimiz, bu yuvalarda, bu merkezlerimizde, doğru insanlarla, doğru bir mekânda yeni hayatlarına inşallah kapı aralayacaklar. Bugün bu bağımlı kardeşlerimizi hiç kimse öteki olarak görmemeli. Bu kardeşlerimiz bizimdir, 83 milyonluk Türkiye ailesinin en değerli, en kıymetli mensuplarıdır. Biz bu illetlere müptela olmuş evlatlarımızı canımızdan öte görüyoruz, ailemizin bir üyesi olarak görüyoruz, evlatlarımız olarak görüyoruz. Ve evlatlarımızın topluma kazandırılması, mutlu bir hayata sahip olabilmeleri için de hepimiz üzerimize düşen vazifeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. İnşallah burada kurtaracağımız her bir hayat, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olacaktır. Ben bu duygularla, tüm bu çalışmalarımızın, inşa edeceğimiz yuvalarımızın, merkezlerimizin, ülkemize, milletimize, yeni nesillere ve Yeşilay Cemiyetimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

“ŞEHİRLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLARKEN, GENÇLERİMİZİ ASLA İHMAL ETMİYORUZ"



Bakan Kurum, "Bilge Mimar, Merhum Turgut Cansever çok veciz bir ifadeyle; 'Şehri imar, nesli ihya' der. Biz de üstadımızın bu sözünden hareketle; şehirlerimizi geleceğe hazırlarken, gençlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Nesli koruma şuuruyla; gençlerimizin sosyal hayata dair tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda her ilimize; gençlik merkezleri, millet kütüphaneleri, millet bahçeleri, spor kompleksleri, açık-kapalı spor salonları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yüzme havuzları, yaşam alanları inşa ediyoruz. En son geçtiğimiz ocak ayında; yine Elâzığ'ımızda, Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yeni bir gençlik merkezimizin daha açılışını yaptık. Ülkemizin her bir köşesinde okullar, üniversiteler kuruyoruz. Bugüne kadar tüm Türkiye'de; Bakanlık olarak, TOKİ eliyle; 26 bin 51 derslikli bin 207 okul, 75 bin 177 öğrenci kapasiteli 198 yurt ve pansiyon inşa ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'mızla, üniversitelerimizle; okul ve üniversite inşasına dair birçok protokole imza attık, projeler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha güvenli ve sağlıklı bir şehir ortamı sunmak adına; yaptığımız tüm projelerimizi birer yaşam alanı olarak tasarladık, tasarlıyoruz" şeklinde konuştu.

“TEDAVİNİN İÇERİSİNDE PSİKOSOSYAL DESTEK TARAFI DA OLMASI GEREKİYOR"



Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise, danışmanlık merkezleri ile ilgili bilgi verdi. Öztürk, “Önleme faaliyetleri dışında özellikle bağımlılık tedavisi bağlamında da çok sıkıntılı zor bir alan. Sadece tıbbi tedavi ile önlemek mümkün değil. Aynı zamanda bu tedavinin içerisinde psikososyal destek tarafı da olması gerekiyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri her ilde İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde birden fazla olmak üzere bu işlevi görüyor" dedi.