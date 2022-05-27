Bakan Kurum: Hayal gücünü zorlayan, akla hayale sığmaz iftiralar, yalanlar, asılsız ve mesnetsiz iddialar...

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Türkiye Çevre Ajansı'nın faaliyet alanlarına ilişkin açıklamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gerçekleştirdi. Bakan Kurum, ajans hakkında ortaya atılan iftiraları basın duyurusuyla yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

Bugün yine bazı basın yayın organlarında Türkiye Çevre Ajansı hakkında yer alan haberleri büyük hayretle okuduk. Uluslararası ödüllere layık görülen, israfın önlenmesine ve ekonomimize büyük katkılar sağlayan Sıfır Atık Hareketimize ve bu hareketi himaye eden Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye dair insanın hayal gücünü zorlayan, akla hayale sığmaz iftiralar, yalanlar, asılsız ve mesnetsiz iddiaları şaşkınlık ve esefle gördük.

Türkiye Çevre Ajansı;



*Atık toplama konusunda en verimli uygulamaları hayata geçirerek Depozito İade Sistemi'ni etkin bir şekilde yürütmek

*Çevrenin, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak

*İklim değişikliğiyle mücadele, doğal alanlarımızı, denizlerimiz başta olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, şehirlerimizi temiz tutmak, Sıfır Atık Hareketini yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.

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Türkiye Çevre Ajansı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğine bağlı kuruluşlarımızdan bir tanesidir. Bir kamu iştirakidir. Görev ve yetki tanımlaması kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir.

Hukukidir, meşrudur ve olağandır.

Hiçbir özel şahısla ilgisi, ilintisi veyahut illiyeti yoktur. Olağanüstü olan ise milletin iradesiyle kurulmuş olan bir kamu kurumuna iftiralarda bulunmak, itibar suikastine girişmektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletimizin temsilcilerinin onayıyla kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nın faaliyet alanına ilişkin yeni bir kanun düzenlemesi yine TBMM eliyle gerçekleşecektir.

Kanun düzenlemesine girilmesinin temel sebebi de; denizlerimizin su kalitesini, biyoçeşitliliği, en büyük karbon yutak alanlarının olan deniz çayırlarını korumaktır. Koruma çalışmaları noktasında yapılacak tüm iyileşmelerin, TBMM'nin de onayıyla Türkiye Çevre Alansı Başkanlığı eliyle yapılması öngörülmektedir.

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Saygıdeğer Hanımefendi, çevreyi koruma hassasiyeti yüksek bir doğaseverdir. Bu nedenle de yürüttüğümüz tüm çevre projelerine doğamız için, en çok da evlatlarımızın geleceği için destek olmaktadır. Bu durum da bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Şu an bu yalanları söylemelerini, iftiraları atmalarının tek sebebi Saygıdeğer Hanımefendinin Türkiye'nin ulusal ve uluslararası platformlarda yer aldığı en prestijli çevre projelere destek vermesidir. Salda'da yürüttüğümüz projenin başarılı olmasından dolayı duyduğumu memnuniyeti dile getirmesidir.

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Bu itibar suikastına girişenleri, ülkemizin en önemli bir kurumu, devletimizin ve milletimizin kıymetli bir değeri olan Türkiye Çevre Ajansı'nda çalışan; çevremizin korunması ve geliştirilmesi adına gecesini gündüzüne katan arkadaşlarım adına aziz milletimize havale ediyoruz.

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Bu konuda tezvirat çıkaranlar hakkında da tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz.

Hiç kimsenin evlatlarımızın geleceği için adımları, yapılan güzel işleri suiistimal etmesine müsaade etmeyeceğiz