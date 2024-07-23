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Bakan Kurum, Haluk Levent'le görüştü

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#Murat Kurum#Haluk Levent#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı
Bakan Kurum, Haluk Leventle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 06:52

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz." ifadesini kullandı.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı:

"Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."

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#Murat Kurum#Haluk Levent#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı

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