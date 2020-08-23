Bakan Kurum Giresun'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.
Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.
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