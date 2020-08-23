MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Kurum Giresun'da
GeriEkonomi Bakan Kurum Giresun'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum Giresun'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Kurum Giresun'da
Abone Olgoogle-news

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.

Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle