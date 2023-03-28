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Bakan Kurum: Geçici iş yerlerini hazırlıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Malatya#Sanayi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 11:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz. Malatya’da Emlak Konut eliyle depremzede esnafın yeniden ekonomiye dahil edilmesi için 26 bin metrekarelik alanda 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut eliyle, “asrın felaketi” olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da işyerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremlerden etkilenen 11 ilde ticari hayatın devamlılığının önemine vurgu yaparak, Emlak Konut eliyle depremlerden etkilenen Malatya’da yapımına başlanan 338 adet geçici iş yerlerinin inşa aşamalarından görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya mesajında “11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli! Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Malatya’da yapımına başlanan geçici iş yerleri hakkında bilgi veren Proje Müdürü Barbaros Kosuf, “Yaklaşık 26 bin metrekarelik büyük bir alan burası. Burada tamamen çarşı havasında 338 tane dükkân imal edeceğiz. Proje kapsamında öncelikle temellerimizi döküyoruz. Çelik yapıları yaptıktan sonra alt ve üstte çelik saclarla çatıların ve cephelerin montajını yapıyoruz. Pis su, yağmur suyu, elektrik, telekom gibi bütün alt yapıyı hazırlayacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz.” dedi.

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#Murat Kurum#Malatya#Sanayi

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