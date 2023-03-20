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Bakan Kurum: Geçici barınma alanlarını önümüzdeki hafta teslim etmeye başlayacağız

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#Adıyaman#Barınma
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 13:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Adıyaman’da... TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzce hazırladığımız geçici barınma alanımızda afetzede kardeşlerimizi ağırlamak için son çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta teslim etmeye başlayacağız" dedi.

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11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar son hız devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki geçici barınma alanında afetzedeleri ağırlamak için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

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Bakan Kurum "Adıyaman’da... TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzce hazırladığımız geçici barınma alanımızda afetzede kardeşlerimizi ağırlamak için son çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki hafta teslim etmeye başlayacağız" dedi.

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#Murat Kurum#Adıyaman#Barınma

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