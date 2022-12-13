Bakan Kurum Fikirtepe için tarih verdi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Fikirtepe'deki konut projesinin teslim tarihini paylaştı.
Bakan Kurum'un kullandığı ifadeler şöyle:
Yıllarca TOKİ’de, Emlak Konut’ta çalıştım. Yıllarca TOKİ’de, Emlak Konut’ta çalıştım. Fikirtepe’nin hikayesini iyi bilirim.Şimdi gelinen noktayı görünce gurur duyuyorum. Kördüğüm olan bir meseleyi devlet-millet iradesiyle çözdük, vatandaşlarımız sıcak yuvalarınakavuştu.
Kalanları da hızla tamamlayıp,2023 Mayıs itibariyla etaplar halinde teslim edeceğiz!
Yıllarca TOKİ’de, Emlak Konut’ta çalıştım.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 13, 2022
Fikirtepe’nin hikayesini iyi bilirim.
Şimdi gelinen noktayı görünce gurur duyuyorum.
Kördüğüm olan bir meseleyi devlet-millet iradesiyle çözdük, vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuştu.#FikirtepeGüzelleşiyor pic.twitter.com/fE6SkG5DcI