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Bakan Kurum Fikirtepe için tarih verdi

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#Bakan Kurum#Fikirtepe#TOKİ
Bakan Kurum Fikirtepe için tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 17:48

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, 'Fikirtepe’nin hikayesini iyi bilirim' dedi ve şöyle paylaştı: Kalanları da hızla tamamlayıp,2023 Mayıs itibariyla etaplar halinde teslim edeceğiz!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Fikirtepe'deki konut projesinin teslim tarihini paylaştı.

Bakan Kurum'un kullandığı ifadeler şöyle:

Yıllarca TOKİ’de, Emlak Konut’ta çalıştım. Yıllarca TOKİ’de, Emlak Konut’ta çalıştım. Fikirtepe’nin hikayesini iyi bilirim.Şimdi gelinen noktayı görünce gurur duyuyorum. Kördüğüm olan bir meseleyi devlet-millet iradesiyle çözdük, vatandaşlarımız sıcak yuvalarınakavuştu.

Kalanları da hızla tamamlayıp,2023 Mayıs itibariyla etaplar halinde teslim edeceğiz!

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#Bakan Kurum#Fikirtepe#TOKİ

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