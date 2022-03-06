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Bakan Kurum duyurdu! Yüzde 22 indirim...

#Murat Kurum#TOKİ#İndirim
Bakan Kurum duyurdu Yüzde 22 indirim...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 oranında indirim uygulanacağını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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#Murat Kurum#TOKİ#İndirim

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