Bakan Kurum duyurdu: Yılın ilk yarısı adım atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılacak Millet Bahçesi alanında inceleme yaptı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle paylaştığı proje kapsamında her ilde, şehir merkezinde, yürüme mesafesinde büyük Millet bahçelerinin inşası için tüm ekibiyle çalıştıklarını söyledi.

DEVAM EDEN 280 MİLLET BAHÇESİ PROJESİ VAR

Bu çerçevede 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefiyle projeler yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanı projelendirdik ve devam eden 280 Millet Bahçesi projemiz var. 34'ünün yapımını tamamladık, halkımızın kullanımına açtık. Etaplar halinde de Millet bahçelerimizi artırıyoruz. Tabii bu Millet bahçelerinin bir önemi var. İklim değişikliği ile mücadele ettiğimiz şu süreçte, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, şehirde yatayda ekolojik koridorları oluşturmak, şehrin nefes almasını sağlamak açısından bu projemiz, Millet bahçelerimiz çok önem arz ediyor."

"ÇEVREMİZİ, DOĞAMIZI KORUYACAK ADIMLARI ATACAĞIZ"

Kurum, Tekirdağ'da 5 Millet Bahçesi'ni projelendirdiklerini, toplam 313 bin metrekare yeni yeşil alanı Tekirdağ, Çorlu ve Hayrabolu'ya kazandırdıklarını söyledi.

Toplam 30 bin metrekare alana sahip Çorlu Millet Bahçesi'nin, şu ana kadar 16 bin metrekaresini inşa ettikleri bilgisini veren Kurum, şunları anlattı:

"Bu çalışmalara ilaveten biliyorsunuz iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız."